Android'den iOS'a Geçişin Rekor Kırması Apple'ı Memnun Etmedi: İşte Nedeni!

CIRP tarafından paylaşılan son rapor, Haziran 2024'te iPhone alan kullanıcıların yüzde 17'sinin daha önce Android kullandığını ortaya koydu. Ayrıca, geçen yılın aynı döneminde Android'den iOS'a geçişin yüzde 10 olduğunu göz önüne alırsak, Apple'ın burada önemli bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz.

Fakat, Apple cephesinde Android'den iOS'a geçişlerin rekor seviyeye çıkması pek de hoş karşılanmadı. Zira raporlar, kullanıcıların en yeni iPhone 15 serisinin aksine daha eski modelleri tercih ettiğini gösteriyor ve bu durum, şirketin güncel amiral gemilerinin satışlarının beklenen düzeyde olmadığının bir işareti olarak görülüyor.

Android'den iOS'a Geçişler Zirve Yapsa da iPhone 15 Satışları Beklendiği Gibi Gitmiyor

CIRP'nin raporu, iPhone'a geçen Android kullanıcılarının yüzdesinin zirve yapmasının yanı sıra mevcut iPhone kullanıcılarının en yeni modellere geçme yüzdesinin azaldığına dikkat çekiyor. Hatta burada, Apple'ın en çok güvendiği grup olan mevcut kullanıcıların yeni iPhone'lara geçmemesinin şirket için önemli bir düşüş olduğunun altı çiziliyor.

Peki Android kullanıcıları neden en yeni iPhone'ları tercih etmiyor? Bu kullanıcıların, iPhone kullanmanın kendilerine nasıl bir his vereceğini merak ettikleri ve bu nedenle ilk etapta büyük paralar harcamak yerine, görece daha eski modelleri alarak bunu test ettikleri söyleniyor.

Tüm bu ayrıntılar, iPhone 14, iPhone 13 ve iPhone SE gibi geçmiş yıllarda piyasaya sürülen modellerin neden iPhone 15 serisinden daha iyi satış performansı gösterdiğini ortaya koyuyor.

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