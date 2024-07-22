iOS 17.6 İçin Geri Sayım: iPhone Kullanıcılarına Neler Sunacak?

Son dönemde iOS 18 çalışmalarına ağırlık veren Apple, diğer taraftan mevcut sürümleri geliştirmeyi ihmal etmiyor. Şirket, son olarak geçen hafta iOS 17.6 Beta 4'ü kullanıma sundu ve görünüşe göre kısa bir süre içinde final sürümünü kullanıcılara sunacak. Peki, iOS 17.6 neleri beraberinde getirecek?

iOS 17.6 iPhone Kullanıcılarına Neler Sunacak?

Apple'ın iOS 17.6 güncellemesinin 21G79 yapı numarasına sahip olması bekleniyor. Dahası, beta sürecinden de anlaşılacağı üzere kullanıcılara çok büyük değişiklikler sunmayacak. Hatta, daha çok hata düzeltmeleri ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarak iyileştirmeleri içereceği söyleniyor.

Yeni sürümle ilgili akılda kalan tek önemli detayın Apple TV uygulamasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Şu an için kapsamlı detaylar olmasa da MLS Season Pass izleyicileri için ‘Catch Up’ isimli yeni bir özellik sunulacağı ve bu sayede MLS yayınlarını kaçıranlara maçların en önemli anlarının özetler halinde sunulacağı belirtiliyor.