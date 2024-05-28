Android Kullanıcıları iPhone'dan Gelen GIF'lerin Bozuk Olduğunu Söylüyor: Sorun Hangisinde?

Android telefon kullanıcıları Google Mesajlar üzerinden iPhone kullanıcıları ile mesajlaşırken bir takım sorunlar yaşamaya başladı. Bildirildiği kadarıyla iPhone kullanıcıları Android kullanıcılarına GIF attıklarında bu GIF'ler nokta nokta, bozulmuş ve hareketsiz bir şekilde görüntüleniyor.

Bilindiği üzere Google Mesajlar iPhone'da olmayan bir platform olduğu için GIF'ler SMS veya MMS yoluyla iletiliyor. Bu durumun ilerleyen süreçte değişeceği ve iPhone'ların da RCS'yi destekleyeceğini bilsek de şu an yaşanan sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı merak edilliyor.

Sorun Android Telefonlarda mı Yoksa iPhone'larda mı?

Reddit'te Android kullanan bir kişinin bildirdiğine göre bazı Pixel ve Samsung Galaxy telefon kullanıcıları iPhone'lardan gelen GIF'lerin bozuk çalışıyor. Ancak Pixel 7 Pro kullanan kişi "Fotoğrafları daha hızlı gönder" özelliğini devre dışı bıraktığında sorunun düzeltiğini söylese de bazı kullanıcılarda bunun da işe yaramadığı bildirildi.

Google Destek sayfasında ise bu sorunun çözümü için telefonun fabrika ayarlarına dönülmesi gerekildiği belirtiliyor. "Fotoğrafları daha hızlı gönder" seçeneğinin kapatılması için de Google Mesajlar uygulamasını açıp, sağ üst köşedeki profil simgesine dokunmak ve Mesaj ayarlarından bu özelliği kapatmak yeterli oluyor.

Bu sorunun şu an sadece belirli Android telefonlarda görüldüğünü unutmamak gerekiyor. Mesela iPhone 15 Pro Max'ten Pixel 8'e veya Galaxy S24 Ultra'ya GIF gönderilmeyi deneyenler bu sorunu yaşamadıklarını dile getiriyor.

Başka bir kullanıcı ise iPhone'lardan kendi Pixel telefonuna gelen GIF'lerin bozuk görünmesinin birkaç haftadır devam ettiğini belirtiyor. Bunun en temel sebebi iOS'un Zengin İletişim Hizmetleri'ni (RCS) desteklememesinden kaynaklanıyor. Bunun da iOS 18 ile çözülmesi bekleniyor.