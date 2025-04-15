Android Telefonların Güvenliğinde iPhone Özelliği Kullanılacak

Apple geçen yılki iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte sessiz sedasız bir özelliği devreye sokmuştu: iPhone uzun süre kilitli kaldığı durumlarda kendi kendine yeniden başlıyordu. Hatta bu durum bir ara kolluk kuvvetlerinin bile kafasını karıştırmıştı çünkü cihazlar durduk yere kapanıp açılıyordu.

Ancak bu, kolluk kuvvetlerinin sandığı gibi bir sistem hatası veya adalete engel olma durumu değil, bilerek eklenmiş bir güvenlik önlemiydi. Şimdi aynı mantık Android bazlı telefonlara da eklenecek.

3 Gün Kilitli Kalan Android Cihazlar Yeniden Başlayacak

Google, dün yayınladığı Google Play hizmetleri 25.14 güncellemesi ile bu özelliği Android dünyasına da taşıdı ve güncelleme notlarında şöyle bir cümleye yer verdi:

Cihazınız, art arda 3 gün boyunca kilitli kaldıysa otomatik olarak yeniden başlatılır.

Aynen anlattığı gibi; bir Android telefon üç gün boyunca hiç kilidi açılmadan beklerse otomatik olarak yeniden başlatılacak. Bu da cihaz sahibinin şifresini ya da PIN'ini tekrar girmesini gerektirecek. Özelliğin tam olarak devreye girmesi için cihazın uzun bir süre boyunca dokunulmadan kalmış olması gerekiyor. Böylece güvenlik duvarı bir tık daha uzuyor. Kaybedilen veya başkalarına kaptırılan telefonlar için biçilmiş kaftan.

Google Play Hizmetleri Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

25.14 sürümünde Android cihazları ilgilendiren başka küçük ama önemli dokunuşlar da var. Öne çıkanlar şöyle:

Hızlı Paylaşım özelliğinde, dosya göndermeden önce alıcının içeriği önizlemesi mümkün kılınmış.

Google Wallet entegrasyonu için geliştiricilere özel yeni araçlar eklenmiş.

entegrasyonu için geliştiricilere özel yeni araçlar eklenmiş. Yeni cihaz kurulumları artık daha kolay hale getirilmiş. Eski telefondan yenisine geçerken daha az efor sarf edilecek.