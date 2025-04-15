Google Yunuslarla İnsan Gibi Konuşmanın Bir Yolunu Buldu

Yunusların yıllardır merak edilen o karmaşık sesli iletişimi, sonunda anlaşılabilir hale geliyor olabilir. Google'ın yeni yapay zeka modeli DolphinGemma, bu konuda şimdiye kadarki en büyük adımlardan birini attı.

1985'ten bu yana Bahamalar'daki vahşi Atlantik benekli yunusları gözlemleyen Wild Dolphin Project (WDP) kapsamında su altından gerçekleştirilen gözlemler; her yunusun kimliğini, seslerini ve davranışlarını kayıt altına alarak devasa bir veri yığını oluşturdu.

İşte Google da bu verileri alıp DolphinGemma'yı geliştirdi: 400 milyon parametreye sahip bu model, yunusların çıkardığı sesleri analiz ediyor, desenleri fark ediyor ve tıpkı insan dilini işleyen dil modelleri gibi, bir sonraki sesi tahmin edebiliyor.

Hangi Yunusun Ne İstediğini Deşifre Ediyor

Modelin gücü o kadar yüksek ki artık sadece sesleri dinlemekle kalınmıyor, hangi yunusun neyi ifade etmeye çalıştığı bile tahmin edilebiliyor. Araştırmacılar bu yaz yeni saha sezonunda DolphinGemma'yı doğrudan deniz altında test etmeye başlayacaklar. Model yalnızca analizle de sınırlı olmayacak: CHAT adında özel bir sistemle yunuslarla doğrudan etkileşim kurulacak.

Sistem, belirli nesnelere örneğin yosun ya da bir oyuncak eşarp gibi özgü yapay ıslıklar üretiyor. Eğer yunuslar bu ıslıkları taklit ederse, araştırmacılar istedikleri nesneyi onlara sunuyor. Böylece basit bir ortak sözlük çıkmış oluyor.

Teknolojinin kalbinde Google Pixel telefonun olması da ayrı bir kolaylık. Yeni nesil Pixel 9 hem ıslıkları tanıma, hem de gerçek zamanlı yanıt verme yeteneğine sahip.

Diğer Yunus Türlerinin de Dili Çözülebilir

Proje sadece benekli yunusların kapsanması için değil; gelecekte, şayet bu proje istendiği gibi ilerlemeyi başarabilirse, şişe burunlu ya da döner yunuslar gibi diğer türler de yelpazeye eklenecek. Google, yaz aylarında modeli açık kaynak olarak paylaşmayı planlıyor. Böylece benzer projelerde çalışan bilim insanları da kendi verileriyle bu modeli eğitebilecek.

İşin özü: Belki de ilk kez insanlar ve başka bir tür arasında anlamlı bir iletişim kurmanın eşiğindeyiz. Yapay zekanın gücü ve gelişen teknoloji sayesinde diğer türlerle gerçek anlamda konuştuğumuz günler pek uzakta olmayabilir.