Android Telefonlarda Yeni Bir Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi: Cihazdaki Tüm Fotoğrafları Görüntüleyebiliyor!

Dünyanın en popüler siber güvenlik şirketlerinden McAfee, Android akıllı telefon kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Firma, Android akıllı telefonlarını hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılımın tespit edildiğini duyurdu. İddialara göre "SpyAgent" isimli bu yazılım, cihazlardaki görüntülerde yer alan metinleri analiz edebiliyor. Detaylar haberde.

Yeni Kötü Amaçlı Yazılım, Görüntülerdeki Şifreleri Analiz Ediyor!

McAfee tarafından yapılan açıklamaya göre, SpyAgent isimli yazılım Android telefonlarda yer alan tüm görütülere erişip, bu görüntülerden veri çekebiliyor. Fotoğraflarda yer alan metinleri analiz edebildiği söylenen yazılımın, özellikle şifrelerinin ekran görüntülerini alan kullanıcıları tehdit ettiği söyleniyor.

Firmaya göre bilgisayar korsanları, SpyAgent'ı sahte uygulamalara entegre ederek telefonlara indirilmesini sağlıyor. Bu yolda daha çok bankacılık, finans ve resmi işlemler için kullanılan uygulamaları kullanan bilgisayar korsanları, kullanıcılara sahte SMS'ler göndererek geliştirdikleri uygulamaların indirmelesini sağlıyorlar. Telefona bu yolla sızan kötü amaçlı yazılım, depolama alanında bulunan görüntüleri analiz ediyor ve içindeki metinleri kopyalıyor.

Yapılan araştırmalar kapsamında SpyAgent yazılımının bugüne kadar kaç Android telefon kullanıcısını etkilediği henüz belirlenemedi. Ancak McAfee, kötü amaçlı yazılımın daha çok Güney Koreli kullanıcıları hedef aldığını, bu nedenle saldırı dalgasının yerel olabileceğini belirtiyor. Tahminlere göre yeni yazılım şu ana kadar 280 civarı uygulamanın sahte versiyonu ile birlikte birçok kişinin telefonuna sızmış durumda.

Eğer siz de bir Android telefon kullanıcısıysanız bu tür saldırılardan korunmak adına bilmediğiniz bir kaynaktan gelen SMS mesajlarında yer alan bağlantılara tıklamamanızı ve telefonunuza yükleyeceğiniz uygulamalar için sadece Google Play Store'u kullanmanızı öneriyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...