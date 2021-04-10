Bu Uygulama, Cihazınızı Kötü Amaçlı Yazılım Yuvasına Dönüştürebilir

Güvenlik araştırmacıları, kötü amaçlı yazılım tehlikesi içeren yeni bir uygulamanın kullanıcılara saçtığı tehlikeler hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Tehdit bu sefer Google'ın uygulama mağazasının haricinde Android uygulaması indirmek için kullanılan popüler bir uygulamadan geldi.

Buradan Uygulama İndirenler Kötü Amaçlı Yazılım Mağduru Olabilir

Kaspersky'dan güvenlik araştırmacıları, Google'ın resmi uygulama mağazasının haricinde en çok uygulama indirilen mağazalardan bir tanesini hedef göstererek kullanıcıları uyardı. Bu uygulama mağazası genellikle Android uygulamalarını dışarıdan yüklemek isteyenlerin yöneldiği APKPure isimli bir uygulama mağazasıdır. Araştırmacılara göre APKPure isimli uygulama, kurbanın cihazını istenmeyen reklamlarla dolduran bir Adware içeriyor ancak tek tehlikesi bununla da sınırlı kalmıyor.

Siber güvenlik firması Kaspersky, uygulamanın son sürümü olan 3.17.18'de uygulamanın kurbanın kendi bilgisi olmadan verilerini topladığını ve cihaz kilit ekranında olduğunda dahi arka planda çalışan reklamlara sahip olduğunu söyledi.

Araştırmacılara göre zararlı yazılım içeren uygulama mağazasından sonra kullanıcıları en çok zora sokacak unsur, uygulama mağazasında yer alan kötü amaçlı kodlarla dolu uygulamaları indirmesidir. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi uygulama mağazasından zaten yeterince etkilenen kişileri daha da büyük bir tehlikenin içerisine sürüklüyor.

Araştırmacılar, APKPure geliştiricilerinin muhtemelen güvenilir olmayan bir kaynağın yazılım geliştirme kitini kullandığı için kullanıcılara zarar verecek bir kötü amaçlı kodu enjekte etti ve bunun farkında olmadı ki kötü amaçlı kodu daha sonra kaldırarak yeni sürüm 3.17.19'u yayımladı ve geliştiriciler eski sürüme sitesinde artık yer vermiyor.

Kaspersky araştırmacıları, APKPure kullanan kişileri hemen zararlı yazılım içeren versiyondan kurtulmalarını ve bunun yerine 3.17.19 sürümünü indirmelerini söyledi.

APKPure Nedir?

APKPure, Android'in eski sürümünü kullanan kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm Android kullanıcılarının çok sayıda Android uygulamasına ve oyununa, Google Play Store'da artık bulunmayan uygulamalara erişmesine olanak tanımak için 2014 yılında kuruldu.

Android işletim sistemini kullananların en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi olmayı başaran APKPure, daha sonra kullanıcıların Google'ın resmi uygulama mağazasının dışında da uygulama indirmesini sağlamak için eski uygulamaları doğrudan Android cihaza indirmelerine olanak tanıyan bir uygulama mağazası geliştirdi.