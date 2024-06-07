Başınız Dertteyken Acil Servisi Aramanıza Gerek Kalmayacak!

Başı dertteyken acil servisi arayan kişiler, özellikle tek olduklarında yaşadıkları panik nedeniyle adresi vermek ve olayı anlatmak konusunda oldukça zorlanabiliyor. iPhone'lardaki otomatik kaza algılama veya saatlerdeki düşme algılama gibi özellikler ile yakınlarınıza ve acil servise hızlıca haber verilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Google, ABD'deki Android kullanıcıları için önemli bir adım attı ve Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) protokolünü kullanarak acil durumlarda 911'e mesaj göndermesine olanak sağlamak için RapidSOS ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Android Kullanıcıları Acil Servise Mesaj Gönderebilecek

Android kullanıcılarının 911'i arayamadığı durumlardam mesaj göndermesini sağlayan bu özelliğin önemli avantajları var. Konum bilgisi acil müdahale ekiplerine doğrudan aktarılırken, yaşanan olayla ilgili yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoları da göndermek mümkün olacak.

Bu ilk etapta ABD'deki Android kullanıcılarına sunulacak olsa da, iPhone'lara gelme ihtimali oldukça yüksek. Bunun nedeni ise Apple'ın SMS/MMS'in yerine RCS'yi benimsemeyi planlaması ve bunu yıl sonuna doğru uygulayacak olması.

Bazı bölgelerde 911'e SMS gönderilebiliyor fakat tüm acil çağrı merkezleri bu teknolojiyi desteklemiyor. Google ise bu ortaklıklık ise tüm çağrı merkezlerinde bu teknolojiyi aktif hale getirmeyi ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf / video aktarımını sunmayı hedefliyor.

Bu özelliğin acil durumda sağlayacağı avantajlar şu şekilde;

- Acil durum talebinin iletildiği ve görüntülendiğine dair onay

- Acil durum müdahale ekibinin mesajınıza yanıt vermesi

- Neler olup bittiğini doğru bir şekilde iletmek için yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video gönderme

- Hassas konum paylaşımı, dil ayarları ve isteğe bağlı tıbbi bilgi paylaşımı.