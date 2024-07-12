Eski Android Telefon Sahiplerine Kötü Haber!

2014 yılında piyasaya sürülen Nexus 6'yı hatırlıyor musunuz? Bu telefona sahip olanlar Android Lollipop işletim sistemini ilk deneyimleyenler olma fırsatını yakaladı ve aradan tam tamına on yıl geçti. Günümüzde piyasaya sürülen telefonlar Android 14 ile kutudan çıkıyor ve birkaç ay sonra Android 15'in final sürümü yayınlanacak.

10 Yılın Ardından: Android Lollipop Desteği Sonlandırıldı

Google'ın 10 yıl önce piyasaya sürdüğü bu Android sürümünü kullanan cihazların oranı yüzde 1'in altına düştü ve Google'da tabuta son çiviyi çaktı. Bu aydan itibaren Android Lollipop çalıştıran cihazlar için Google Play Hizmetleri güncellenmeyecek.

Yüzde 1'in altındaki bu kitleye dahil olanlar ne tür sorunlar yaşayacak? Özellikle yeni güvenlik güncelleştirmelere sunulmayacağı için bazı uygulamalar çalışmamaya başlayacak. Bankacılık gibi hassas uygulamalar çok daha hızlı bir şekilde telefonunuzla uyumsuz hale gelecek.

Sosyal medya uygulamaları da kısa sürede eski Android sürümlerinde çalışmayı durduruyor. Lollipop'un yarıştan çekilmesiyle fişi çekilecek bir sonraki Android sürümü Marshmallow olacak.