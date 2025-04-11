Android Kullanıcılarına Müjde: Telefonların Pil Ömrü Artıyor!

Son dönemde daha çok yapay zeka ekosistemindeki projeleriyle gündeme gelen Google, kısa bir süre Android cephesinde herkesi sevindirecek bir gelişmeyle gündeme geldi. Belirli aralıklarla işletim sisteminin arka plan hizmetlerini yenileyen şirket, Android telefonlar için oldukça yararlı özellikler içeren yeni bir güncelleme yayınladı.

Aktarılanlara göre Google Play Hizmetleri'nde yayınlanan yeni güncelleme, Android cihazların pil performansını önemli bir ölçüde iyileştirirken, Google Cüzdan gibi pek çok uygulama ve hizmet için kullanışlı yenilikler içeriyor.

Yeni Android Güncellemesi Telefonların Pil Ömrünü Artırdı

ABD merkezli teknoloji devinin güncelleme için yayınladığı sürüm notlarına göre, Google Play Hizmetleri’nin 25.13 versiyonu sistem servislerinde yapılan arka plan optimizasyonları sayesinde cihazlarda pil tüketiminin azalmasını sağladı. Henüz detaylar paylaşılmış değil ancak bu iyileştirmenin etkisinin cihazdan cihaza değişeceği şimdiden not düşülmüş durumda. Yani bazı kullanıcılar gözle görülür bir pil artışı yaşarken, kimileri bu farkı daha az hissedebilir.

Pil performansını artıran iyileştirilmelerin yanı sıra yeni sürüm ile birlikte Google Cüzdan uygulamasının artık dijital kartlara takma ad verme özelliğine kavuştuğu bildiriliyor. Bu küçük ama işlevsel detay, özellikle birden fazla kartla işlem yapan kullanıcılar için işleri kolaylaştırabilir.

Play Store tarafında da dikkat çeken bir yenilik söz konusu. Platformda yer alan "Soru sor” özelliği artık sadece yazılı yanıtlarla değil aynı zamanda video yanıtlarla da kullanıcıların uygulamalar hakkında merak ettiklerini cevaplayabiliyor.

Şimdilik yalnızca akıllı telefonlar için yayınlanan yeni sürümün çok yakında diğer tablet ve akıllı saat gibi Android cihazlara da ulaşacağı bildiriliyor. Tüm cihazların arka planında otomatik olarak yüklenen Google Play Hizmetleri'nin yeni güncellemesinin telefonunuza kurulup kurulmadığını kontrol etmek için Ayarlar menüsünde yer alan Uygulama Bilgileri bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

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