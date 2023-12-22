iPhone'lardaki Pil Sağlığı Özelliği Artık Android'lere de Geliyor!

Android sürümleri özellikle de son iki sürümde en büyük rakibi iOS işletim sistemindeki bir dizi özelliği kendi cephesine de getirmeyi başarmıştı.

Google hâlihazırda yeni Android 15 sürümü üzerinde çalışıyor ve şimdi, Android 15'in nihayet pil sağlığı ile ilgili yeni ayarları işletim sistemine ekleyebileceğini öne süren bir rapor ortaya çıktı, böylece pilinizin şarjı ne kadar süre tutabileceğini artık daha şeffaf bir şekilde kontrol edebileceksiniz.

Pil Ömrü, Sağlığı, Döngüsü ve Daha Birçok Detay Görüntülenebilecek

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi artık pil üzerinde yapılabilecek pek çok ayar mevcut ve doğrudan pilin ömrü ve sağlığı iPhone'larda olduğu gibi görüntülenebiliyor.

Hâlihazırda pil noktasında sadece telefondaki pilin üretim tarihini ve döngü sayısını gösteren Android'ler, bu yeni gelişme ile birlikte cihazın pilinin daha önce değiştirilip değiştirilmediğini de kullanıcılara söyleyebilecek.

Elbette Android 15 sürümüne daha oldukça zaman var, öyle ki pek çok önde gelen marka Android 14 destekli işletim sistemlerini yeni yeni kullanıma sunmaya başlıyor.

Peki siz bu yeni pil sağlığı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.