Android Telefonlarda Halka Açık Wi-Fi Ağlarına Bağlanma Çilesi Yakında Son Buluyor!

Akıllı telefonlara bir dizi kullanışlığı yeniliği berinde getiren Android 15 ile yeni özellikler keşfedilmeye devam ediliyor. Son olarak Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanma alanında kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak yeni bir özelliğin Android 15 ile birlikte kullanıma sunulacağı ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Kullanıcılar, Android 15 ile Halka Açık Wi-Fi Ağlarındaki Şifrelerini Kaydedebilecek

Pek çoğumuz Android cihazımız üzerinden halka açık bir Wi-Fi bağlantısına giriş yapmaya çalıştığımızda zaman zaman donan ve hatta açılmayan sayfalarla karlılaşmışızdır. Üstüne üstelik daha öncesinde girdiğimiz kullanıcı adı ve şifreler söz konusu sayfalarda depolanmadığı için her girişimizde tekrardan bilgilerimizi doldurmamız gerekebiliyor. Ancak bu durum yakında değişebilir.

Google, üzerinde çalıştığı yeni Android güncellemesinde pek çok kullanıcıyı çileden çıkartan halka açık Wi-Fi ağlarına giriş sürecini mercek altına aldı. Bu bağlamda firma, Android kullanıcılarının Wi-Fi ağlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde bağlanması için yeni bir sayfa düzenine geçiş yapacak.

Buna göre Android telefonlar, halka açık Wi-Fi ağlarına giriş yaparken standart Android WebView yerine daha gelişmiş Android Custom Tabs sayfalarını açacak. Bu sayede kullanıcılar, kullanıcı adı için otomatik doldurma verilerine, kayıtlı şifrelerine ve diğer kişisel bilgilerine ağlara giriş yaparken de erişebilecek. Bu da herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanma sürecini çok daha hızlı hale getirecek.

Yeni sistemi beraberinde getirecek Android güncellemesinin ne zaman geleceği hala merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

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