Android Yavaş Şarj Modu Alarm Saatine Göre Yeniden Ele Alındı

Android yavaş şarj modu, alarm saatini dikkate alacak şekilde yeniden ele alınıyor. Android 12 beta kullanıcıları tarafından aktarılan bilgilere göre alarm saati yaklaşmadan bir süre önce Google Pixel kullanıcılarını akıllı telefonları %100 şarj seviyesine ulaşmış bir şekilde bekliyor olacak.

Google Pixel kullanıcıları, yeni değişiklik ile akıllı telefonlarını hem zamanında dolmuş bir şekilde bulacak hem de akıllı telefonunun batarya ömrünün daha uzun olmasını sağlayacak.

Özellik aslına bakılacak olursa ilk olarak Aralık 2020'de Pixel kullanıcıları ile buluşturulmuştu. Android 11'de mevcut özellik, kullanıcıların geceleri telefonlarını daha yavaş şarj etmesini sağlıyor.

Geçen yılın sonunda kullanıma sunulan özellik, bataryanın uzun ömürlü olması açısından her ne kadar faydalı olsa da akıllı telefonu çok yavaş şarj ettiği söylenemezdi. Şirket bu nedenle Android yavaş şarj modunda küçük bir değişikliğe gitmeyi amaçlıyor.

Android Yavaş Şarj Modu Nasıl Çalışacak?

Google Pixel kullanıcılarının Android 11'de geceleri kullandığı özellik, telefonun hızlı bir şekilde %80'e kadar şarj olmasını ve telefonun %80'den itibaren daha yavaş bir şekilde şarj olmasını sağlıyordu ancak kullanıcılar akıllı telefonu alarm saatinden çok daha önce şarj olmuş bir şekilde buluyordu.

Yeni yapılan değişiklik ise telefonların alarm saatine doğru %100 olmasını sağlıyor. Bu da kullanıcıların uyanmadan önce %100 şarja ulaşmış bir telefon kullanmasına olanak tanıyor.

Google'ın kullanıcıların günün başında tam olarak şarj edilmemiş bir telefonu kullanmaya başlamasını veya alarmın çalmasından çok daha önce şarjının dolmasını engellemek için özelliği daha ayrıntılı bir şekilde ele aldığı görülüyor.

Pixel kullanıcıları, Android 12 ile telefonlarının şarjının %80'e ulaşmasının ardından çok daha yavaş bir şekilde şarj olmaya devam ettiğini bildiriyor. r/android_beta subrettinde paylaşılan bilgilere göre özellik ile ilgili yapılan en önemli değişiklik, şarjın alarmın çalmasından yaklaşık yarım saat önce dolmasını sağlamak oldu.

Değişiklik Android 12 beta 4 sürümünde keşfedilmiş olsa da çok daha önceki bir beta sürümünde kullanıma sunulmuş olabilir. Görünüşe bakılacak olursa Android 12 kullanıcılarını daha yavaş bir şarj süreci bekliyor. Bu da kullanıcıların alarm çalmadan yaklaşık yarım saat önce %100 şarj seviyesine ulaşmış bir telefonu kullanmaya başlamalarına olanak sağlayacak.