Eski Android Yöneticileri, Yapay Zeka Araçları İçin Yeni Bir İşletim Sistemi Geliştiriyor!

Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen yapay zeka endüstrisinde yeni bir girişim de Android cephesinden geldi. Köklü işletim sisteminin eski yöneticileri, dünya genelindeki tüm yapay zeka araçlarına yeni bir işletim sistemi geliştirmek için kolları sıvadı.

Gün geçtikçe sayısı artan yapay zeka asistanlarının ortak bir işletim sistemine gerek duyduğunu savunan eski Android yöneticileri, kısa bir süre önce yeni bir şirket kurdu. Firmanın amacı ise ChatGPT gibi asistanlara özel Android benzeri bir işletim sistemi geliştirmek.

Yapay Zeka Araçları, Android Benzeri Bulut Tabanlı Bir İşletim Sistemine Kavuşuyor

Aktarılanlara göre, içerisinde Android eski yöneticilerinden Hugo Barra ve David Singleton gibi isimlerin yer aldığı yeni bir ekip, yapay zeka dünyasında önemli çalışmalar yürütecek “dev/agents” isimli bir şirket kurdu. Firmanın ilk hedefinin yapay zeka ajanları olarak tanımlanan bazı araçlara yeni bir işletim sistemi kazandırmak olduğu belirtiliyor.

Şirket yöneticileri, söz konusu yapay zeka ajanlarının kullanışlı olduğunu ancak geliştiricilerin bu gibi araçları üretmekte oldukça zorlandığını savunuyor. Tam da bu sebeple yapay zeka araçlarının Android'in çalışma sistemi ile neredeyse aynı olan yeni bir işletim sistemine ihtiyaç duyduğunu söyleyen yöneticiler, firmanın hedeflerini buna göre belirlediklerini ifade ediyor.

Bu bağlamda dev/agents, ilk olarak bahsi geçen yapay zeka asistanları için yeni bulut tabanlı bir işletim sistemi geliştirmeye başladı. Yeni sistem ile birlikte asistanların, hizmet verdiği kullanıcılar ile tüm cihazlar üzerinden birlikte çalışabileceği söyleniyor. Bu özelliğin yanı sıra işletim sisteminin yapay zeka araçlarına yeni bir arayüz, gizlilik sistemi ve tabii ki geliştiriciler için bir platforma da sahip olacağı iddia ediliyor.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce yapay zeka araçlarının ortak bir işletim sistemine ihtiyacı var mı? Yorumlarda buluşalım...