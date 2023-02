Angry Birds Google Play Store'dan Kaldırılıyor

İlk defa 2009 yılında iOS işletim sistemine sahip cihazlar için piyasaya sürülen mobil oyun Angry Birds, kısa sürede popülerliğe kavuşmuş ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanmıştı. Günümüzde artık bir klasik haline gelen Angry Birds'ü sevenler için kötü bir haber geldi. Oyunun geliştiricisi Rovio Entertainment, klasik Angry Birds'ün Google Play Store üzerinden kaldırılacağını duyurdu.

Rovio Entertainment'a büyük bir ün kazandıran oyun, günümüzde gelişen mobil oyun sektörünün oldukça gerisinde kalmış olarak görülüyor. Halihazırda Angry Birds'ü telefonlarına yükleyen kullancılar oyunu oynamaya devam edebilecek. Ancak 23 Şubat'tan sonra Angry Birds'ü Google Play Store indirmek mümkün olmayacak.

