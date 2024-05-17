Samsung'dan Yeni Bir Uygun Fiyatlı Telefon Daha: Galaxy M35 Özellikleri Sızdırıldı! (Video)

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. En son Google Play Console'da ortaya çıkan Galaxy M35 modelinin yakında tanıtılacağı da bazı sızıntılar sonrasında netleşmiş oldu.

Samsung'un yakın zamanda tanıtılması beklenen büçte dostu telefon modellerinin 360 derecelik görüntüsü de dahil olmak üzere oldukça heyecanlandıran bazı özellikleri ortaya çıktı. Renk seçenekleri de paylaşıldı.

Samsung Galaxy M35 Yakında Geliyor

İddialarının doğruluğu ile tanınan Evan Blass, X üzerinde paylaştığı gönderiler ile Galaxy M35 telefon modelinin nasıl görüneceği ortaya çıkmış oldu. Telefon modelinin üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy M35 w/ 6000mAh battery. pic.twitter.com/YurAXnk8c2 — Evan Blass (@evleaks) May 16, 2024

Mavi, gri ve camgöbeği renklerine sahip olacak telefon modelinin, kullanıcıları en çok heyecanlandıran özelliği ise 6.000 mAh büyüklüğünde son derece güçlü bir bataryaya sahip olması oluyor. Samsung'un M serisinde güçlü bataryalar kullanması bu iddiayı da doğrular nitelikte.

Bir diğer tarafta Galaxy M35'in 6 GB RAM ve Exynos 1380 işlemci ile geleceği de Google Play Console aracılığıyla öğrendiğimiz bilgiler arasında yer alıyor. Dikey olarak sıralanan üçlü arka kamera ve Android 14 işletim sistemine sahip telefonun ekran detayları henüz bilinmiyor.

Bir önceki modele oranla daha şık ve benzer kalınlığa sahip olacağı düşünülen M35'in net olarak tanıtım tarihi bilinmiyor. Ancak arka arkaya önemli sızıntıların olması telefonun yakın zamanda tanıtılacağının da habercisi oluyor diyebiliriz.