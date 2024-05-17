Moto G85 Yolda: Yeni Bir Uygun Fiyatlı Performans Canavarı mı Geliyor?

Son dönemdeki sızıntılara bir yenisi eklendi. Motorola'nın yeni modeli Moto G85, Snapdragon 4 Gen 3 işlemci ve 8 GB RAM özellikleriyle Geekbench'te ortaya çıktı.

Motorola, geçen yıl Ağustos ayında tanıttığı Moto G84'ün ardından şimdi de Moto G85'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, Moto G85'in önceki modelden daha erken bir tarihte piyasaya çıkması bekleniyor.

Moto G85'in Getirdiği Yenilikler Neler?

Geekbench'te ortaya çıkan Moto G85, henüz resmi olarak duyurulmamış Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3 SoC ile geliyor. Snapdragon 4 Gen 3'ün, seride 4nm üretim sürecini kullanan ilk cihaz olan Snapdragon 4 Gen 2'nin yerini alması bekleniyor ve bu üretim tasarımını koruyacağı düşünülüyor.

Geekbench'te görülen yeni Moto G85, tek çekirdek testinde 939, çoklu çekirdek testinde ise 2.092 puan aldı. Bu puanlar, cihazın düşük ve orta seviye kategoriler için tipik performansını gösteriyor. Snapdragon 4 Gen 3'ün, önceki modele göre büyük performans revizyonları sunması beklenmiyor, ancak yapay zeka yeteneklerinde önemli iyileştirmeler olabileceği söyleniyor.

Geekbench'te listelenen Moto G85, 8 GB RAM ile geliyor, ancak sızıntılar 12 GB RAM'li bir versiyonun da yolda olduğunu gösteriyor. Orta sınıf Moto G serisinin 12 GB RAM sunması oldukça etkileyici. Ayrıca, telefonun kutusundan Android 14 ile çıkması bekleniyor.

Detaylar hala net değil, ancak sızıntılara göre, Moto G85'in çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.