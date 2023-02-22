Angry Birds
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 740,324
- DOSYA BOYUTU 74.30 MB
- Üretici Rovio
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Angry Birds bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.
Bağımsız oyun geliştiricisi Rovio tarafından yayınlanan Angry Birds oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan ve kolayca oynanabilen bir oyundur.
Mobil versiyonları dünya çapında milyonlarca kullanıcıya yüksek eğlence sunan oyunun bilgisayar versiyonu da aynı eğlenceyi eksiksiz yaşamamıza olanak sağlıyor. Angry Birds'de herşey hain domuzcukların kızgın kuşların yumurtalarını çalmalarıyla başlıyor. Biz bu noktada oyuna dahil oluyoruz ve kızgın kuşların yok edici güçlerini kullanarak pis domuzcuklardan intikam almalarına yardımcı oluyoruz. Fakat bu iş o kadar da kolay olmayacaktır; çünkü domuzcuklar kendilerini savunmak için özel savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu savunmaları aşabilmek için kızgın kuşlarımız farklı ve zeka gerektiren bulmacaları aşmalı ve domuzlara ulaşmalıdırlar.
Angry Birds oyun severlere saatler sunan eğlence sunmakta. Oyunda kızgın kuşları farklı fizik tabanlı bulmacaların yer aldığı bölümlerde domuzcuklara doğru sapanla fırlatıyoruz ve domuzcukların üzerine nesneler düşürerek veya direkt olarak domuzcuklara nişan alarak bölümdeki bütün domuzcukları yok etmeye çalışıyoruz. Oyunda farklı tipte kızgın kuşları kullanabilmekteyiz. Kimisi havada ileri atılabilirken kimi bir bomba gibi patlayarak çevresine büyük bir yıkım saçabiliyor.
Angry Birds her yaştan kullanıcının severek oynayabileceği, olmazsa olmaz bir oyundur.
Angry Birds APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 104,621
- DOSYA BOYUTU 99.00 MB
- Üretici Rovio
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Angry Birds APK Android oyununda kızgın kuşların yumurtalarını çalan domuzlardan intikam alıyorsunuz. Angry Birds Classic APK olarak indirilebilir.
Angry Birds APK, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz dünyanın en popüler mobil oyunlarından bir tanesidir. Angry Birds Classic APK olarak Android telefonlara indirilebiliyor.
Angry Birds APK İndir
Bizleri yumurtaları domuzlar tarafından çalınan sinirli kuşların macerasına davet eden oyunda amacımız, hem kuşlarımızın yumurtalarını kurtarmak hem de kuşların intikamını almak. Oldukça sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda amacımız sapan yardımıyla kuşlarımızı fırlatarak, domuzları vurmaya çalışmak.
Tüm dünyanın severek oynadığı Angry Birds'te bölümleri üç yıldız alarak geçebilmek için ekranda yer alan tüm domuzcukları en az hamleyle ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.
Sürekli olarak güncellenmeye devam eden Angry Birds oyununda tamamlamanız gereken yüzlerce farklı bölüm ve bölümleri çok daha kolay geçebilmenize olanak sağlayacak farklı güçlendiriciler de sizleri bekliyor.
Boş zamanlarınızı değerlendirmek ve biraz da eğlenmek istiyorsanız, Angry Birds mutlaka Android telefonlarınız veya tabletleriniz üzerinde yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.
Angry Birds Classic APK
Angry Birds neden kaldırıldı? Angry Birds Classic Android Google Play'den neden kaldırıldı? Dünyanın en sevilen, en çok indirilen ve en beğenilen oyunlarından Angry Birds'ün kaldırılma nedeni geliştirici Rovio'nun açıklamasına göre Angry Birds'ün eski teknoloji üzerine, eski oyun motorları ve tasarımları kullanılarak yapılmış olması. Günümünüzün mobil teknolojisi ve oyun ortamının değişmesi, oyunların her türlü platform gereksinimine uyması gerekliliği Angry Birds Classic'in uygulama mağazalarından kaldırılması sonucunu doğurdu. En son 11 Nisan 2019'da güncelleme alan Angry Birds 1 / Angry Birds Classic oyununu oynamak için Angry Birds APK indir seçeneğini kullanabilirsiniz.
Angry Birds
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 135,230
- Üretici Rovio
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Angry Birds, domuzlar tarafından yumurtaları çalınan kuşların intikamını konu alan ve dünyanın en popüler mobil oyunlarından biridir.
Angry Birds, dünyanın en popüler mobil oyunlarının başında geliyor.
Sevimli modellemeleri ve sesleriyle insanı kendine çeken kuşların yumurtaları domuzlar tarafından çalınmıştır. Kuşlar, domuzlardan hem yumurtalarını kurtarmak hem de intikamlarını almak istemektedirler. Kuşları fırlatarak domuzları hedef almak ve domuzları bir şekilde yok etmenin amaçlandığı oyunda tüm dünya kuşlardan yana.
300. bölüme kadar gelebilirseniz sizi büyük bir süpriz beklemekte.
Oyun 3.1.0 güncellemesinden sonra ücretsiz indirilebilir hale gelmiştir.
Angry Birds
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 539
- DOSYA BOYUTU 31.00 MB
- Üretici Rovio
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Dünyada popüler olarak oynanan Angry Birds ile kızgın kuşları fırlatın ve karşınıza çıkan kuleleri yerle bir edin. Hem eğlenin hem de becerinizi geliştirin.
Angry Birds beceri oyunları arasında oldukça popüler yere sahip olan güzel bir oyun. Rovio adlı yapım şirketi tarafından geliştirilen bu oyun milyonlarca kez indirildi ve yıllardır sıkılmadan oynanmaya devam ediyor.
Oyun boyunca kızgın kuşlar sürekli karşınıza çıkacak. Sizin amacınız ise bu kuşları kullanarak karşınızda kulenin içinde bulunan hayvanları öldürmek. Kuşları fırlatırken sapan adı verilen bir alet kullanıyorsunuz veya buna mancınıkta denebilir. Ne kadar fazla hayvan öldürürseniz o kadar çok puan kazanıyor ve bu puanlarla kuşlarınıza çeşitli özellikler ekleyebiliyorsunuz. Bu özellikler diğer seviyelerde daha kolay bir şekilde bölüm geçmenizi sağlıyor. Angry Birds'te 15'e yakın kuş çeşidinin olduğu söyleniyor. Bunların isimleri ise Red, Chuck, Blues, Bomb gibi farklı olarak sıralanıyor. Tabii oyun içerisinde hepsi farklı seviyelerde boy gösteriyor ve hepsini farklı bir üstünlüğü bulunuyor. Yani kimisi iriyken kimisi çok zayıf oluyor. Angry Birds'ün yaklaşık bu bölümü hariç 15'e yakın ek sürümü de bulunuyor.
Onlarca farklı bölümü ve onlarca farklı hayvanlarıyla her yaşta insanın oynadığı bu oyunu Windows Phone'da oynamak ayrı bir güzel. Bu sayfadan ayrılmadan oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilir ve rahatlıkla kurabilirsiniz.
Angry Birds
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 8,837
- Üretici Rovio
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Angry Birds resmi Facebook uygulaması ile son dönemlerin en popüler oyununu Facebook Zaman Tünelinizde oynayın, arkadaşlarınızla paylaşın.
Artık duymayanın kalmadığı son dönemlerin en popüler oyunu Angry Birds resmi olarak aynı zamanda Facebook uygulaması. Flash olarak hazırlanan ve ücretli sürümüne göre daha az seviye içinde barındıran ama aynı zevkle oynayabileceğiniz uygulamadır. Bu uygulamanın bir özelliği ise zaman tünelinizde paylaşarak arkadaşlarınızda bu eğlenceye ortak edebilirsiniz. Aynı zamanda sağladığı embed kodu sayesinde websitenizde de ziyaretçilerinize bu oyunu oynatabilirsiniz.
Eğlenceli bir nişan alma oyunu olan Angry Birds grafik ve müzikleriyle bilgisayar kullanıcılarını da bu bağımlılığa davet ediyor. Sinirli kuşlarımızın domuzlara karşı verdiği mücadeleye katılmaya hazır mısınız?
Oyundaki amacınız kuşların yumurtalarını çalan domuzları nişan alarak yok etmek. Etaplar zorlaştıkça bağımlılık derecesinin arttığı oyunla kuşların intikam mücadelesine katkıda bulunun.