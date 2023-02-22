Angry Birds bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Can Erdil Şentürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız oyun geliştiricisi Rovio tarafından yayınlanan Angry Birds oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan ve kolayca oynanabilen bir oyundur.

Mobil versiyonları dünya çapında milyonlarca kullanıcıya yüksek eğlence sunan oyunun bilgisayar versiyonu da aynı eğlenceyi eksiksiz yaşamamıza olanak sağlıyor. Angry Birds'de herşey hain domuzcukların kızgın kuşların yumurtalarını çalmalarıyla başlıyor. Biz bu noktada oyuna dahil oluyoruz ve kızgın kuşların yok edici güçlerini kullanarak pis domuzcuklardan intikam almalarına yardımcı oluyoruz. Fakat bu iş o kadar da kolay olmayacaktır; çünkü domuzcuklar kendilerini savunmak için özel savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu savunmaları aşabilmek için kızgın kuşlarımız farklı ve zeka gerektiren bulmacaları aşmalı ve domuzlara ulaşmalıdırlar.

Angry Birds oyun severlere saatler sunan eğlence sunmakta. Oyunda kızgın kuşları farklı fizik tabanlı bulmacaların yer aldığı bölümlerde domuzcuklara doğru sapanla fırlatıyoruz ve domuzcukların üzerine nesneler düşürerek veya direkt olarak domuzcuklara nişan alarak bölümdeki bütün domuzcukları yok etmeye çalışıyoruz. Oyunda farklı tipte kızgın kuşları kullanabilmekteyiz. Kimisi havada ileri atılabilirken kimi bir bomba gibi patlayarak çevresine büyük bir yıkım saçabiliyor.

Angry Birds her yaştan kullanıcının severek oynayabileceği, olmazsa olmaz bir oyundur.