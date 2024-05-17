Sony'den Sert Uyarı: Yapay Zeka Modellerini İzin Almadan Eğitiyorlar!

Yapay zeka, teknoloji dünyasında gittikçe yaygınlaşırken, Sony gibi önde gelen şirketler doğru kullanımı konusunda uyarılar yapıyor. Sony'nin açıklamasına göre, etiket içeriği üzerinde izinsiz eğitim yapılmasına izin verilmemeli.

Sony, Xperia 1 VI gibi yeni bir amiral gemisini heyecanla tanıtıyor olabilir, ama diğer markalar dikkatli olmalı çünkü yanlış bir adım atarsanız, örneğin yapay zeka modelinizi Sony'nin geniş müzik içeriği üzerinde eğitirseniz, işte o zaman Sony'den büyük bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

Yapay zeka günümüzde sık sık başlıklara taşınıyor, ancak genellikle gözden kaçırılan önemli bir nokta var: Teknoloji şirketlerinin, yapay zeka modellerini eğitmek için mevcut içeriğe nasıl ihtiyaç duyduğu ve bazen bu içeriği sahiplerinin izni olmadan kullanması. Bu durum, büyük markalar için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Sony'nin Teknoloji Şirketlerine Karşı Yapay Zeka Uyarısı

Sony Music Group, son zamanlarda sert bir uyarı yayınlayarak yapay zeka şirketlerine ve müzik akışı platformlarına, içeriğinin izinsiz kullanımı konusunda doğrudan bir çıkış yaptı. Özellikle, müzik tanıma yapay zekalarının eğitimi için binlerce saatlik müziğin izinsiz olarak kullanılmasına karşı net bir tutum sergiliyor. Bu uyarı, müzik, şarkı sözleri ve meta veriler gibi çeşitli içeriklerin izinsiz olarak kullanılmasını engellemeyi hedefliyor ve Sony Music Group'un bu konudaki kararlılığını vurguluyor.

Dünyanın önde gelen plak şirketlerinden Sony Music Group, içeriğinin her türlü kullanımının izne tabi olduğunu vurgulayarak, albüm kapaklarından meta verilere, müzik bestelerinden şarkı sözlerine kadar her detayın korunması gerektiğini belirtti. Sony, fikri mülkiyet haklarının korunması için 700'den fazla şirkete uyarı mektubu gönderdi, izinsiz kullanımın önüne geçmek için kararlı bir tutum sergiliyor.

Sony'nin iletişime geçtiği şirketlerin detayları belirsiz olsa da, yapay zeka ve müzik akışı alanında önemli bir rol oynayan Apple'ın bu listede yer alması muhtemel görünüyor. Apple Music'in geniş kütüphanesi, şirketi yapay zeka modellerini beslemek için zengin kaynaklara sahip olmasıyla tanınıyor, bu da Sony'nin uyarısının Apple'ı da etkileyebileceği anlamına geliyor.

Ancak, Apple ve Sony arasında böyle bir izin anlaşması olmadığı takdirde, Sony'nin uyarısı, bu tür faaliyetlerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edeceği konusunda net bir sinyal veriyor.