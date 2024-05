Twitter Artık Resmi Olarak X.com Oldu: Bir Devrin Sonu Daha Böylece Geldi!

Geçtiğimiz seneye kadar Twitter olarak kullandığımız ancak Elon Musk'ın adını X olarak değiştirdiği platform, artık resmi olarak bu ismine kavuştu. Hem mobilde hem de web üzerinde tamamen X tasarımına kavuşan uygulamanın tarayıcıdaki URL'i hala Twitter olarak görünüyordu.

Ancak Elon Musk'ın X hesabından birkaç saat önce yaptığı paylaşımla artık Twitter'ın resmi olarak X olduğu haberini aldık. Artık kullanıcılar tarayıcıdan twitter.com olarak arama yaptıklarında da link otomatik olarak x.com'a yönleniyor olacak.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr