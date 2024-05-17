Twitter Artık Resmi Olarak X.com Oldu: Bir Devrin Sonu Daha Böylece Geldi!

Geçtiğimiz seneye kadar Twitter olarak kullandığımız ancak Elon Musk'ın adını X olarak değiştirdiği platform, artık resmi olarak bu ismine kavuştu. Hem mobilde hem de web üzerinde tamamen X tasarımına kavuşan uygulamanın tarayıcıdaki URL'i hala Twitter olarak görünüyordu.

Ancak Elon Musk'ın X hesabından birkaç saat önce yaptığı paylaşımla artık Twitter'ın resmi olarak X olduğu haberini aldık. Artık kullanıcılar tarayıcıdan twitter.com olarak arama yaptıklarında da link otomatik olarak x.com'a yönleniyor olacak.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Twitter Resmen Tarih Oldu

X'in oturum açma sayfasının alt kısmında da artık yeni bir mesaj/not yer alıyor. Bu notta şunlar yazıyor: "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalıyor."

Uzun bir süredir kullanıcı arayüzü olarak tamamen X'e dönüşmüş olan uygulamanın tek değişmeyen şeyi URL'lerde hala "Twitter" yazıyor olmasıydı. Elon Musk artık alanın adının resmi olarak X olduğunu da duyurmuş oldu.

Artık telefondan veya bilgisayardan web üzerinden tarayıcısı aracılığıyla X'e gidileceği zaman x.com alan adını görmek mümkün olacak. El alışkanlığı olarak twitter.com yazanlar da otomatik olarak yeni linke yönlendirilecek.