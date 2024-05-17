Apple Vision Pro'ya Rakip: Samsung XR Geliyor!

Sanal gerçeklik dünyası son on yılda oldukça inişli ve çıkışlı dönemler yaşıyor. İlk etapta ortaya çıkan sanal gerçeklik gözlükleri kullanıcılar tarafından kısa sürede çöpe atıldı. Gözlüklerin işlevselliğinin düşük olması, görüntü kalitesinin yetersizliği ve mide bulantısı gibi sorunlar bunun ana nedenleri arasında yer alıyor.

Meta Quest gibi seriler ile tekrar toparlanma sürecine giren VR pazarında Apple Vision Pro'nun çıkışı her şeyi yeniden alevlendirdi. Geliştiriciler bir anda uygulamalarını Vision Pro ile uyumlu hale getirme çabasına girerken, Apple bu işe girdiyse bir bildiği vardır düşüncesi tüm sanal gerçeklik sektörünü yükselişe geçirdi.

Apple Vision Pro ilk çıktığında inanılmaz bir ilgi gördü fakat birkaç ay geçmesine rağmen şu anda neredeyse hiç konuşulmuyor. Bunun için yüksek fiyat, uygulama yetersizliği ve ergonomi gibi birçok gerekçe sayabiliriz.

İlgi azalsa da Apple bu cihazı daha fazla kullanıcıya ulaştırmak ve işlevselliği artırmak için tam gaz çalışmaya devam ederken, tahmin edebileceğiniz üzere Samsung boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentiler daha da somutlaştı ve artık Samsung'un bir sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığından eminiz.

Samsung XR Nedir?

MR, VR ve AR özelliklerini bir arada sunacak olan Samsung XR, Apple Vision Pro ile benzer şekilde diğer ürünler yani ekosistem ile uyumlu çalışacak. Yazılım tarafında Google ile yoğun bir çalışma yürütüldüğü doğrulanırken, Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisinin bu cihaza güç vermesini bekliyoruz.

Qualcomm'un sanal gerçeklik gözlükleri için geliştirdiği bu işlemci göz başına 4,3K çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 12 eş zamanlı kamera desteği gibi güçlü özelliklere sahip. Tabii bunların işlemcinin sunduğu destekler olduğunu ve Samsung'un ne kadarından faydalanacağını bilmediğimizi belirtmeliyiz.

Samsung XR Ne Zaman Çıkacak?

Apple Vision Pro lansmanı sonrasında Samsung'un bu cihazı ileri bir tarihe ertelediği öne sürülmüştü. Şirkete yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Samsung XR'ı bu yılın sonuna doğru görme ihtimalimiz var.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yazılım tarafında Google ile çalışılıyor ve Android XR adlı yeni bir işletim sisteminin geliştirildiği iddia ediliyor. Android XR'nin neler sunacağı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz, fakat Meta Horizon OS'ye benzeyeceğini düşünebiliriz.

Samsung XR Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tüm iddiaları bir araya getirdiğimizde Samsung XR'ın, Vision Pro gibi üst seviye bir gözlük olacağını rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bu durum fiyata doğrudan yansıyacak. İlk etapta kulaklığın 1000 dolar gibi oldukça iddialı bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyordu.

Samsung'un henüz yeni giriş yaptığı bir alanda Apple ile boy ölçüşmeyeceğini düşünüyoruz, fakat 1000 dolarlık fiyat etiketi de oldukça iddialı. Bizim beklentimiz Samsung'un Apple'a kıyasla daha uygun fakat Vision Pro'ya yakın bir fiyat belirleyeceği yönünde.

Samsung XR'nin teknik özellikler açısından Apple Vision Pro'yu geride bırakması pek mümkün görünmüyor olsa da, birçok kullanıcı için iyi bir alternatif olabilir. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlere aktaracağız.