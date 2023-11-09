Merakla Beklenen Animasyon Filmi Inside Out 2'nin İlk Fragmanı Yayınlandı!

2015 yılında çıkış yapan Inside Out (Ters Yüz) adındaki animasyon filminin devam filmi olan Inside Out 2'nin ilk fragmanı yayınlandı. Sabırsızlıkla beklenen filmin vizyon tarihine yaklaşırken yayınlanan tanıtım videosu seyircilerin beğenisine sunuldu.

14 Haziran 2024'te Vizyonda!

73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Filmi ödülüne layık görülen dünyanın en popüler animasyon filmi Inside Out, 14 Haziran 2024 tarihinde ikinci filmiyle seyircilerle buluşacak. En az ilk film kadar ses getirmesi beklenen Inside Out 2'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Pixar Animation Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan Amerikan animasyon filminin yönetmenliğini Kelsey Mann, senaryosunu ise Meg LeFauve üstleniyor.

İlk filmin Cannes Film Festivali'nde sekiz dakika boyunca ayakta alkışlanması ve birbirinden değerli ödüller alması, Inside Out 2 için beklentileri yükseltti. 9 yıl aradan sonra seyirciler Riley'nin ergenliğe girişini ve yaşadığı duygu durumlarını izleyecek.

Peki siz Inside Out 2'yi izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.