Nintendo'dan The Legend of Zelda Filmi Geliyor!

Bu yılki Super Mario Bros. filminin ardından Shigeru Miyamoto şimdi de canlı aksiyon bir The Legend of Zelda filminin yapım aşamasında olduğunu doğruladı.

Şu anda ayrıntılar çok az ancak haberi Nintendo Japonya'nın X hesabından duyuran Miyamoto, projenin "uzun yıllardır" geliştirilmekte olduğunu söyledi.

The Legend of Zelda'nın Yapımcılığını Avi Arad Üstlenecek

Basın açıklamasına göre Miyamoto, Nintendo ve Sony Pictures Entertainment tarafından ortaklaşa finanse edilen filmin yapımcılığını üstlenecek. Ayrıca "birçok hit filmden" sorumlu Avi Arad da filmin yapımcı koltuğunda olacak.

Arad merak edenler için bu yılın beğenilen Spider-Man: Across the Spider-Verse ve onun 2018'deki ilk filminin ve 2022 yılında Tom-Holland'lı Uncharted uyarlamasının yapımcı koltuğunu üstlenmişti.

Nintendo'nun canlı aksiyon Zelda uyarlaması ile ilgili olarak Miyamoto duyurusunda "Tamamlanması zaman alacak." dedi.

Bu yıl dünya çapında 1,3 milyar doların üzerinde hasılat elde eden animasyon Super Mario Bros.'un ardından Nintendo şimdi de The Legend of Zelda ile benzer bir başarı yakalamayı bekliyor olacak.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.