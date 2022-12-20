Animasyon Oynatabilen Ekrana Sahip Yeni Klavye Tanıtıldı!

PC aksesuar markası Finalmouse, şeffaf cam tuşların altından görüntülenebilen ayrıntılı animasyonlu görüntülere sahip benzersiz bir mekanik klavye ürettiğini duyurdu.

Pek çok klavye, eğlenceli bir tasarım olarak hareketli RGB LED ışıkları içeriyorken, Finalmouse'un Centerpiece klavyesi, Unreal Engine 5 ile oluşturulan "etkileşimli dış görüntüler" içeriyor. Klavye tuşlarının altında, görüntüleri yansıtan bir ekran bulunuyor. Doğrudan klavye üzerinden kontrol edilebilen görüntüler arasında pek çok farklı seçenek yer alıyor.

Ars Technica'ya göre Finalmouse, ekranla ilgili tam boyut, parlaklık, çözünürlük veya yenileme hızı gibi özellik ayrıntılarını henüz paylaşmadı.

Finalmouse'a göre klavye ayrıca kendi CPU ve GPU'sundan güç alıyor, bu nedenle sistem kaynakları bağlı olduğu cihazlardan tamamen ayrı çalışıyor bu da klavyenin içinde aslında temel bir bilgisayar yattığını gösteriyor.

Yeni Animasyon Oynatılabilen Klavye: Finalmouse Centerpiece

Dijital sanatçıların ayrıca şirketin The Freethinker Portal adlı Steam uygulaması üzerinden görünüm gönderebilmeleri ve hatta para kazanma fırsatına sahip olmaları bekleniyor. Uygulama, insanların tasarımları indirebilmesi ve Centerpiece klavyesinin üç adede kadar tasarımı saklayabilmesi ve çevre biriminin yan tarafındaki özel bir tuş aracılığıyla bunlar arasında geçiş yapabilmesi gibi imkânlar tanıyor.

Bunun dışında klavyede yer alan animasyonları her zaman açık bırakmak zorunda değilsiniz. Keza klavyenin yan tarafında açma/kapama tuşu olarak da işlev gören bir parlaklık tuşu yer alıyor.

Şirket klavyeyi gelecek yılın başlarında 350$'dan satışa sunmayı planlıyor.