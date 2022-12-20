Dijital Sanatçılar, Yapay Zeka Karşıtı Protesto Düzenliyor

Son günlerde artan yapay zekâ içerikli görseller sosyal medyayı çepeçevre sarmış durumda. Özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni yapay zekâ, kullanıcıların görsellerini yükleyerek belli bir ücret karşılığında onlarca görsele sahip olmasını sağlıyordu.

Bunun dışında Midjourney, DALL-E ve Lensa gibi daha popüler yapay zekâlar sayesinde birkaç komutla dilenen görsel hazırlanabiliyor. Dijital sanatçıların mesleğini âdeta ellerinden alan bu yapay zekâlara karşı oyun, film ve medya sektöründe aktif olarak rol alan dijital sanatçılar yapay zekâ karşıtı protestolar sergilemeye başladı.

ArtStation, dijital sanatçıların gerek portföy olarak kullandıkları gerekse de birbirleriyle işlerini paylaşabildiği bir internet platformu. Protestolarını buradan gerçekleştiren dijital sanatçılar, yapay zekâya hayır görselini tüm platforma yaymış durumda.

Dijital Sanatçılar, ArtStation'da Protesto Gerçekleştiriyor

Kendi portföylerine bu yapay zekâ karşıtı protesto görselini yükleyen kullanıcılar kendi mesleklerinin ellerinden alındığına ve işlerinin azaldığına işaret ediyor.

Özellikle yapay zekâ ile üretilen görsellere herhangi bir telif hakkının da ödenmemesi, bir kişinin ürettiği çalışmanın binlerce kişi tarafından kullanabilmesine yol açıyor. Bu da daha büyük bir problem olan iş sirkülasyonunun azalmasına neden oluyor.

Dijital sanatçıların bu protestoyu ne kadar daha sürdüreceği belirsiz ancak seslerini duyurmak adına daha büyük çaplı protestolar amaçladıkları söyleniyor.