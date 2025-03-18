ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Özel Uçuş!

18 Mart 2025 tarihine gelmemiz ile birlikte Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen yerli insansız hava araçlarından ANKA III özel bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun detayları ise TUSAŞ resmi X (Twitter) hesabından paylaşıldı. İşte özel uçuşun detayları ve ANKA III teknik özellikleri tablosu...

ANKA III Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümüne Özel Bir Uçuş Yaptı!

Tarihler 18 Mart 1915'i gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası oldu. Bundan tam 110 yıl önce elde ettiğimiz deniz zaferi sayesinde "Çanakkale geçilmez" sözünü önce denizciliğe ardından da tüm dünyaya kazandırdık. Bu anlamlı gün yurdun pek çok yerinde coşkuyla kutlanırken savunma sanayi firmalarından da tebrikler gecikmedi. Bu anlamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ özel bir uçuş gerçekleştirdi.

ANKA III’lerden Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümüne özel uçuş! 🇹🇷



Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III gökyüzüne havalandı.



Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri… pic.twitter.com/nAenfAjA08 — Dr. Mehmet Demiroğlu (@dr_mdemiroglu) March 18, 2025

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayini geliştirmesi adına pek çok projede çalışmalar yürüten firma geçtiğimiz saatlerde özel bir uçuş düzenledi. 2 adet ANKA III ile yapılan uçuşta gökyüzü selamlandı ve seyir turu atıldı. Bu anlar Türk Havacılık ve Uzay Sanayi resmi X hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III gökyüzüne havalandı. Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. “Çanakkale Geçilmez” kayıtlarını tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

TUSAŞ ANKA III Teknik Özellikleri Listesi

Performans:

Menzil: 10.000 km (yakıt ikmali ile).

Maksimum Hız: 0.7 Mach (~850 km/s).

Servis Tavanı: 40.000 feet (12.000 metre).

Havada Kalış Süresi: 10+ saat.

Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg.

Boyutlar:

Kanat Açıklığı: 18 metre.

Uzunluk: 12 metre.

Yükseklik: 3 metre.

Motor:

Motor Türü: Turbofan.

Motor Sayısı: 1 adet.

İtki Gücü: 4.500 lbf (~20 kN).

Avionik ve Sensörler:

EO/IR Sistem: Yüksek çözünürlüklü kamera, termal görüntüleme, lazer işaretleyici.

SAR Radar: Hareketli hedef tespiti (GMTI), haritalama.

Elektronik Harp (EW): Radar uyarı, elektronik karıştırma.

Veri Bağlantısı: Güvenli, şifreli, uydu bağlantılı (SATCOM).

Silah Sistemleri:

Taşıma Kapasitesi: 750 kg (dahili silah bölmesi).

Silah Seçenekleri: Güdümlü mühimmat (MAM-L, MAM-C), hassas bombalar, füzeler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...