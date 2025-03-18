Türk Ordusunun Kargocusu Olacak: Yerli İnsansız Helikopter ALPİN'den Büyük Başarı!

Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN geçtiğimiz haftalarda büyük bir başarıya imza attı. Özellikle askeri kargo görevlerinde kullanılması planlanan helikopter kargo görevleri esnasında hassas bölgelerden geçişi esnasındaki saldırılara karşı kendini koruyor ayrıca askeri personelin tehlikeye girmesini de önlüyor. Bunun yanında diğer insansız hava araçları sistemleriyle de bağlantı özelliğine sahip olan insansız helikopter ALPİN'in teknik özellikleri ve detayları haberimizde...

Türkiye'nin İlk İnsansız Helikopteri ALPİN 9 Saat Havada Kaldı!

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde jet uçaklarının yanında büyük bir kısmı da helikopterler oluşturmaktadır. Özellikle terörle mücadele konularında büyük önem arz eden helikopterler hem askeri personelin taşınması hem askeri kargoların güvenle ulaştırılması hem de stratejik bölgelerde saldırı amaçlı kullanılmakta. Bu konular arasında saldırı ve askeri kargo taşıma görevleri askeri personelin en çok riske girdiği görevler olarak değerlendirilmekte.

Bu noktada askeri amaçlarla hazırlanmış insansız bir helikopter büyük oranda önem arz ediyor. Zira insansız hava araçları yüksek irtifalarda başarıyla görevlerini yerine getirmekte ancak karada yani sahada bulunan personellere askeri kargoların ulaştırılması gibi görevlerde kullanılmaları mümkün değil. Bu noktada sorunları insansız helikopter çözmekte. Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketi TİTRA tarafından geliştirilen ALPİN tüm bu sorunların giderilmesi amacıyla geliştirildi.

ALPİN 9 saat havada kalabilmesinin yanında 850 kilometre menzile de sahip. Ayrıca 200 kilograma kadar da faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. ALPİN’in askeri görevlerde ulaşılması zor yerlere lojistik ihtiyacının hızlı giderilmesi için önemli olduğunu dile getiren TİTRA Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, yol güvenliği gibi destek ihtiyacını ortadan kaldırarak risklerin de azaltıldığını belirtti.

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