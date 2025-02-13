Ankara'da Toplu Taşımaya Zam! Tam ve Öğrenci Bileti Ne Kadar Oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda toplu taşımaya zam geldi. Bununla birlikte tam ve öğrenci biletlerinin fiyatında artış yaşandı. Zamlı tarife 16 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ankara'da Toplu Taşıma Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Ankara'da toplu taşıma ücretleri 16 Şubat'tan itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti ise 13 TL olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada zam kararının neden alındığı da belirtildi.

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücretinin 350 TL olduğu duyuruldu. Asgari Ücret Destek Paketi kapsamında destek alan kişilerin otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklemesinin yapılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada "Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" sözlerine de yer verildi.