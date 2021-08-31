Anno 1800 ücretsiz olarak sınırlı süreliğine oynanabilecek. Eğer oyunu henüz denememişseniz, hemen hemen bir hafta sürecek bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

2019 yılının Mart ayında satışa sunulmuş olan şehir kurma simülasyonu, Ubisoft Blue Byte Studio Mainz tarafından geliştirilmiş ve Ubisoft tarafından da yayınlanmıştı. Sanayileşmenin, diplomasinin ve keşfin zamanı olan on dokuzuncu yüzyılın teknoloji ile hızla gelişen manzaralarına ve kötü niyetli siyasi arenasına gideceğimiz oyunda, Avrupa bölgesinden Güney Amerika bölgesine kadar uzanan bir imparatorluk inşa etmeye çalışacağız.

Zengin bir şehir inşa etme simülasyonunun sunulduğu Anno 1800, hikaye tabanlı bir senaryo, özelleştirilebilir açık dünya modu ve serinin hayranlarının aşina olduğu türden bir çok oyunculu mod ile de geliyor. Bunlara ek olarak, yapay zeka rakipler, mal takası, rastgele oluşturulmuş haritalar, birden fazla sezona yayılan oynanış, eşyalar ve çok daha fazlası sizi bekleyecek.

Öte yandan, Anno1800 oyununda ün ve servet kazanabilmesi için uzmanlardan oluşan bir mürettebat oluşturarak dünyanın dört bir yanına gönderebiliyorsunuz. Ayrıca yeni iş gücü özelliği fabrikalarınızın yönetiminin daha talepkar ve gerçekçi hale getiriyor iken, sanayinin yeni çağının temelini oluşturan petrol için Güney Amerika kıtasına da yerleşebilecekler.

Anno 1800 Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer tercih ederseniz, oyunu Epic Games Store veya Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz olarak tek başınıza, kooperatif desteğiyle arkadaşınızla veya PvP olarak oynayabileceksiniz.

Her iki mağazadan da halihazırda ön-yükleme yapabiliyorsunuz. Program ise 1 Eylül 2021 Çarşamba günü TSİ 18:00’de başlayacak ve 6 Eylül 2021 Pazartesi günü TSİ 23:00’de de bitecek. Eğer ücretsiz oynama sürecinde oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçmeyi isterseniz, standart sürümü % 60 indirimle 107.60 TL’ye, Gold Edition Year 3’ü % 45 indirimle 197.45 TL’ye ve Complete Edition Year 3’ü de % 45 indirimle 272.25 TL’ye alabilmeniz mümkün olacak.