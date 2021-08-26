Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunları 275 TL Değerinde!

Bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları indirmeye açıldı. Dün gerçekleşen sürpriz ile kullanıcıları bir değil iki oyun birden indirebiliyorlar. Peki kullanıcılar bu hafta hangi oyunları indirebilecekler? Detaylar haberimizde.

Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunlarını Kaçırmayın

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyununun Automachef olacağı ortaya çıkmıştı. Bu oyuna önümüzdeki yedi gün içerisinde ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Ayrıca dünkü GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayınındaki yeni Saints Row duyurusunun şerefine Saints Row: The Third Remastered da ücretsiz olarak indirilebilecek.

Automachef

Hermes Interactive tarafından geliştirilen ve Team17 Digital Ltd. tarafından yayınlanan Automachef, 2019 yılının Temmuz ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Bulmaca ögelerinin de olduğu kaynak yönetimi oyununda, mutfaklar ve restoranlar tasarlayıp inşa edecek ve sonrasında da sorunsuz bir şekilde çalışmaları için programlayacaksınız.

Bulmaca ögeleri ise iyi düşünmeyi gerektirecek. Mesela mutfaklarda oluşan arıza sonucu yangın çıkması durumunda, bunu çözmek size düşecek. Bununla birlikte malzeme eksikliği yaşandığı zaman da gerekli önlemi almanız gerekecek.

Birden fazla zorluk derecesinin seçilebilir olduğu ana senaryonun yanı sıra, Automachef’te Sözleşme ve Sandbox Test modları da olacak. Sözleşme’yi seçerseniz iş dünyasına atılabiliyor iken Sandbox Test’te ise kafanıza göre takılabiliyor ve istediğinizi yapabiliyorsunuz.

Automachef ve Saints Row: The Third Remastered oyunlarına ücret ödemeden sahip olmayı isterseniz, 2 Eylül 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemenizin gerekli olduğunu söyleyelim. Sonrasında ise Yoku’s Island Express oyunu ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.