Enis Kirazoğlu'nun İlk Oyunu Anomaly Agent Çıktı: İşte Fiyatı ve İlk İncelemeler!

Enis Kirazoğlu'nun kurmuş olduğu Phew Phew Games ekibi tarafından geliştirilen Anomaly Agent, geride kalan yıllar süren geliştirme aşamasının ardından nihayet PC ve Xbox platformlarında piyasaya sürüldü.

Oyunu merakla bekleyen binlerce oyuncu, oyunun çıktığı ilk saatten bu yana oyuna akın etti ve oyunun Steam'deki ilk incelemeleri 461 incelemeyle %98 Çok Olumlu oldu.

Enis Kirazoğlu ve ekibi Phew Phew Games oyunu Türkiye'ye özel bölgesel fiyatlandırma ile piyasaya sürdü ve şu anda Steam tarafında Anomaly Agent'a çıkış indirimiyle 3,99 dolara sahip olunabiliyor. Xbox tarafında ise bu fiyat yine çıkış indirimiyle 126,43 TL olarak belirlenmiş durumda.

Oyunun Türkiye medyası kadar global incelemeleri de önemli ve birçok önemli markadan olumlu eleştiriler gelmiş durumda. Opencritic'a baktığımızda Anomaly Agent'in meta ortalamasının 83 olduğunu görebiliyoruz.

Neredeyse her sistemde çalışabilecek kadar düşük sistem gereksinimi isteyen Anomaly Agent'in sistem gereksinimleri de şu şekilde:

Anomaly Agent Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel i5+

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Anomaly Agent Çıkış Fragmanı

Peki siz Anomaly Agent'i oynama fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.