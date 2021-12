Antarktika'nın En Büyük Buzulu Çökme Noktasına Geldi: Tehlikeli mi?

Antarktika'nın en büyük buzulu çökmesi Dünya'nın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Araştırmacılar, suların en az 10 fit yükseleceğini ve karaların kaybolabileceğini söylüyor.

Antarktika'daki Thwaites Buzulu, 60 milyon yıl önce dinozorları sona erdiren asteroitten bu yana gezegenimizin gördüğü en büyük domino taşlarından biri olabilir.

Dünyanın dibindeki bu buz parçası kabaca Birleşik Krallık veya Florida ile aynı boyutta. Buzulu inceleyen uluslararası bir ekipten gelen yeni araştırma, buzulun önümüzdeki on yılın sonunda tamamen çökebileceğini ve potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir olaylar zincirini tetikleyebileceğini öne sürüyor.

Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) kıdemli araştırma bilimcisi Ted Scambos, “Thwaites, dünyanın en geniş buzuludur. Bütün buzul, deniz seviyesini iki metreden fazla yükseltmeye yetecek kadar su içeriyor. Çevresindeki buzulları da beraberinde getirirse, deniz seviyesinin on metreye kadar yükselmesine neden olabilir.” dedi.

1900'den bu yana deniz seviyesinde bir fitten daha az yükselme oldu ve bu, bazı kıyı topluluklarında sel baskınlarını artırmaya yetti. Deniz seviyesinin on fit yükselmesi, dünya haritasının yeniden çizilmesiyle sonuçlanabilir.

Antarktika'nın en büyük buzulu çökerse ne olacak?

Reading Üniversitesi İklim Bilimi Araştırma Görevlisi Ella Gilbert, Thwaites'in Batı Antarktika'da yeni açığa çıkan buz kayalıklarının çöküşünü tetikleyebileceğini söyledi.

Gilbert, "Deniz seviyesinin birkaç metre yükselmesi, Şanghay, New York, Miami, Tokyo ve Mumbai dahil olmak üzere dünyanın birçok büyük şehrini sular altında bırakabilir." şeklinde konuştu.

Ted Scambos, bilim adamlarının zaten yılda birkaç kilometreye kadar yayılan kırıklar gördüklerini de sözlerine ekledi.

İngiliz Antarktik Araştırması'ndan (BAS) yapılan açıklamaya göre, 1270 kilometrekare büyüklüğündeki buz parçası New York City'den daha geniş ve "çoğalma" adı verilen bir süreç içerisinde serbest kaldı.

Bununla birlikte Thwaites Buzulu'nun çöküşü en kötü senaryonun yaşanacağı anlamına geliyor. Son zamanlarda yapılan diğer araştırmalar, buzuldan kopan buz parçalarının daha fazla çöküşün durdurulmasına yardımcı olacağını iddia etti.

Gilbert, "Ancak Batı Antarktika'da tam olarak ne olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Kesin olan bir şey var: Geri çekilen Thwaites buzulu, uzun yıllar boyunca küresel deniz seviyelerine katkıda bulunmaya devam edecek." diye bitirdi.