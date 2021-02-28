Antarktika'da Kırılan Devasa Buzdağı Felaketi Gösteriyor

Antarktika'da kırılan devasa buzdağı felaketin habercisi olabilir. Tuz Gölü'nden daha büyük olan bu buzdağı, Antarktika'daki İngiltere üssünün yakınında kırıldı. Brunt Buz Sahanlığı'ndan kopan bu parça, 1270 kilometrekare büyüklüğünde olmasıyla araştırmacıları şaşırtmayı başardı.

Geçtiğimiz Cuma günü Antarktika'daki Brunt Buz Sahanlığı'ndan dev bir buzdağı, İngiliz bilim karakolundan çok da uzak olmayan bir yerde kırıldı.

İngiliz Antarktik Araştırması'ndan (BAS) yapılan açıklamaya göre, 1270 kilometrekare büyüklüğündeki buz parçası New York City'den daha geniş ve "çoğalma" adı verilen bir süreç içerisinde serbest kaldı.

BAS'ın bilim adamları, 150 metre kalınlığındaki yüzen buz sahanlığında oluşan büyük çatlaklar nedeniyle yıllardır büyük bir buzdağının kırılmasını bekliyordu. Bu, bilim adamlarının büyük çatlakların oluştuğunu görmelerinden neredeyse on yıl sonra geldi.

North Rift olarak adlandırılan yeni bir uçurum, Kasım ayında başka bir büyük yarık olmaya başlamış ve bu yılın başından bu yana neredeyse bir kilometrelik büyümeye uğramıştı. Geçtiğimiz günlerde havadan çekilen bir video, North Rift'in göz alabildiğine uzandığını gösteriyor.

Antarktika'da Tuz Gölü'nden büyük buzdağı kırıldı

Yayınlanan video sonrasında açıklamalarda bulunan BAS, çatlağın Cuma sabahı birkaç yüz metreye ulaşarak buz tabakasının geri kalanından kurtulduğunu söyledi. BAS Direktörü Jane Francis, "BAS'taki ekiplerimiz yıllardır Brunt Buz Sahanlığı'ndan bir buzdağının çoğalması için hazırlık yapıyordu" dedi.

Francis ayrıca yüksek hassasiyetli GPS cihazları ve uydu görüntülerinden oluşan günlük güncellemeleri değerlendirdiklerini dile getirdi: "Tüm veriler analiz için Cambridge'e gönderiliyor. Bu nedenle istasyonda hiç personel olmadığında, zifiri karanlıkta ve sıcaklık eksi 50° C'nin altına düştüğünde bile neler olduğunu biliyoruz."

Daha da büyük bir buzdağı, 2017'de Larsen C Buz Sahanlığı'ndan kopmuş ve geçen yılın sonlarında açık okyanusa doğru yüzmeye başlamıştı.

Antarktika'daki buzdağları her yıl düzensiz aralıklarla kırılıyor ve yılda yaklaşık 2 kilometre hızla denize doğru akıyor. Bilim adamları, 1270 kilometrekare büyüklüğündeki kırılan buzdağının ne yapacağını görmek için izlemeye başladı.

Francis, "Buzdağı, önümüzdeki haftalarda veya aylarda uzaklaşabilir veya karaya oturup Brunt Buz Sahanlığı'na yakın kalabilir" dedi. Peki ya siz bu devasa buzdağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın!