Antepli Öğrenciler Kendi Deney Setlerini Yaptılar

Gaziantep’te eğitim gören iki lise öğrencisi, derslerde kullandıkları ve yurt dışından ithal edilen deney setinin çok pahalı olması sebebiyle kendi deney setlerini geliştirdiler. Öğretmenlerinin de desteğiyle yapılan PLC deney seti, okulda kullanılmaya başlandı.

Piyasa değeri 4.700TL olan ve ülkemizde bulunmayan seti satın alamayan Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, derslerde kullanmaları gereken PCL deney setini kendileri yapmak için harekete geçtiler. Okulun Elektrik Elektronik Teknoloji Alan Şefi Eyüp Esmek ve Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet Emin Şimşek önderliğindeki öğrenciler Nergiz Acar ve Abdülkadir Eren, deney setini piyasada bin liraya bulunabilen malzemelerden üretmeyi başardılar. Öğrencilerin "PLC S7-1200" ismini verdikleri setin, fabrika otomasyon sistemlerine de uyumlu olduğunun altını çizen öğretmenler, geliştirilen setin bugüne kadar teorik olarak gösterilen derslerde kullanılarak, bilgilerin pratiğe döküleceğini söylediler.

Özellikle Endüstriyel Kontrol dersinde ihtiyaç olan ve bugüne kadar dersin kitaptan işlendiğini söyleyen Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet Emin Şimşek, “Biz bu derste bilgisayarda ilgili arayüzden programlamayı öğretiyorduk ancak yazılan programlamaların herhangi bir uygulama imkanı yoktu. Çocukların ellerinde somut bir şey yoktu. Öğrenciler yaptıklarını uygulamak istediler. Deney seti fikri oluştu kafalarında. Bu deney setleri piyasada çok pahalı. Piyasada örneklerini görüyorduk ve 'bizde de olsa' diye içimizden geçiriyorduk. Ancak daha sonra öğrencilerimiz Nergiz ve Abdülkadir bu fikirle gelince çok kısıtlı kaynakla böyle birşey yapabileceklerini anlattılar. Gerekli incelemeleri yaptık, bizim modüllerde anlatılan bütün konuların uygulanabileceği bir deney setini kendileriyle birlikte gerçekleştirdik.” dedi.

12'nci sınıf öğrencisi Nergiz Acar, söz konusu seti kendi imkanlarıyla geliştirdiklerini aktardı ve "Şimdi merak ettiğimiz pek çok konuyu uygulamalı olarak bu sette görebiliyoruz. Fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını da anlayabiliyorum artık. Staja gittiğimizde de bu bize katkı sağlıyor. Burada öğrendiğimiz bilgileri orada uygulayabiliyoruz. Bu da bize iş imkanı sağlıyor." şeklinde projesini tanıttı.