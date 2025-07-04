7 Senelik Oyun Çerez Parasına Gidiyor: Kaçırmadan Deneyimleyin

BioWare ve EA ortaklığında geliştirilen FPS oyunu Anthem için veda vakti geldi çattı. 7 senelik bir serüvenin ardından oyuncularına veda etmeye hazırlanan Anthem sunucuları çok yakında kapanacak. 2019'da lansman yaptığında "geleceğin oyunu" etiketini taşıyan yapım, lansman sonrası beklenen başarıyı elde edemedi. Uzun süredir sessiz kalan oyun için son kararı ise EA Games verdi.

Şu sıralar binlerce kişinin işine son veren EA, bununla birlikte pek çok projeyi de iptal etti. Anthem oyunu da onlardan bir tanesi. Veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

Destekleriniz, sabrınız ve yıllar boyunca gösterdiğiniz tutku için minnettarız.

Anthem Sunucuları Ne Zaman Kapanacak?

EA tarafından yapılan açıklamada Anthem sunucularının 12 Ocak 2026 tarihinde kalıcı olarak kapanacağı duyuruldu. Oyuna giriş-çıkışlar o zamana kadar aktif olacak ama oyun içi para birimleri artık satılmayacak. Mevcut bakiyelerin de kapanma tarihinden önce harcanması tavsiye ediliyor. Yani oyunu çerez parasına satın alıp son demlerini yaşamak için 192 gün kaldı.

Oyun fiyat anlamında da kullanıcıyı üzmüyor. Xbox sayfasında ürün 125 TL'ye satılıyor. PS ve PC için ise 300 TL etiketi var.

Anthem Sistem Gereksinimleri

Minimum:

CPU: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350 GPU RAM: 2 GB

2 GB GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X RAM: 8 GB

8 GB Boş Alan: 50 GB

Maksimum: