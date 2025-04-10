ChatGPT Rakibi AI Yeni Planıyla Meydan Okudu: "O Kadar Para Ödemeyin"

Yapay zeka dünyasının son dönemdeki yükselen oyuncularından Anthropic, Claude modeline dair yeni bir hamle yaptı ve "Claude Max" adını verdiği yeni bir premium abonelik planını duyurdu. Şirketin bu planı oluşturmasındaki ana etken, kullanıcılarından gelen taleplere yanıt verme isteğiydi.

Tamamen onların isteklerine göre hareket eden şirket, yeni planla şunu hedefliyor: Sınırlı kullanım politikaları nedeniyle tercih edilmeyen Claude'un daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.

Claude Max Uzun Cevaplar ve Öncelikli Erişim İmkanı Veriyor

Claude Free ve Claude Pro'nun yanına eklenen Claude Max, kullanıcılara hem daha fazla işlem hakkı hem de sistem yoğunken öncelikli erişim imkânı sunuyor. Ayrıca daha uzun yanıtlar, "Artifacts" adlı daha detaylı içerikler ve Claude'un en güncel özelliklerine erkenden erişim de bu planın sundukları arasında.

Claude Max'ın ChatGPT ile ayrıştığı önemli bir nokta var. GPT için abonelik planı 200 dolar ve sabit. Ancak Claude için iki sınıfa ayrılıyor:

Expanded Usage: Aylık 100 dolarlık bu plan, Pro planına göre 5 kat daha fazla kullanım hakkı veriyor.

Aylık 100 dolarlık bu plan, Pro planına göre 5 kat daha fazla kullanım hakkı veriyor. Maximum Flexibility: Aylık 200 dolarlık bu üst düzey seçenek, Pro'ya kıyasla 20 kat daha fazla işlem hakkı sağlıyor.

Bu iki yeni seçenek, Claude'un erişilebilir olduğu tüm ülkelerde aktif durumda. Siz de yükseltme yapmak isterseniz claude.ai/upgrade adresinden işlemi gerçekleştirebilirsiniz.