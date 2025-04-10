Microsoft, Yakında Getireceği Güncellemesi İçin Para Dağıtacak

Microsoft bir kez daha ikon yenileme sürecine girdi ve bu süreçte siz kullanıcıların fikirlerini önemsediğini göstermek için para dağıtacağını açıkladı. "Geçmişe saygı, geleceğe kucak açma" mottosuyla en son 2018 yılında gerçekleştirdiği büyük tasarım değişikliğinde düz ve sade ikonları kaldırmış ve tercihini daha modern ikonlardan yana kullanmıştı.

Şimdi 6 yıllık sürenin ardından yeni bir ikon seti hazırlığına girişti. Burada kullanıcıların fikir beyan etmesini istiyor.

Foto: Eski ikon paketi

Fikir Belirtenlere 10 Dolar Hediye Kartı

Sosyal medyada jbgski adlı kullanıcı, Microsoft'un gönderdiği bir anket e-postasının ekran görüntüsünü paylaştı.

Bu ankette, Microsoft 365 uygulamaları için hazırlanan yeni ikon tasarımları yer alıyor ve şirket kullanıcılarına bu tasarımlarla ilgili geri bildirimde bulunmalarını istiyor. Üstelik ankete katılanlara 10 dolarlık hediye kartı da veriliyor.

Mailde beliren ikonlar henüz son sürüm olmasa da Microsoft, kullanıcıların görüşlerine özel olarak önem verdiğini göstermek için hediye kartı dağıtıyor diyebiliriz. Şirketin yeni Outlook tasarımı kötü yorumlara maruz kalmıştı. Görünen o ki bir kez daha aynı hatayı yapmak istemiyor.

Foto: Muhtemel yeni ikon paketi

3D Görünümlü Office İkonları

Şirket, uzun yıllardır benimsediği düz tasarımlardan yavaş yavaş uzaklaşıyor gibi görünüyor. Artık skeuomorfik, yani gerçek dünyadaki nesneleri taklit eden ve 3D benzeri görsellerle dijital dünyayı daha sıcak ve tanıdık kılacaklar. Yenilenmiş ikonlar, Microsoft'un son dönemdeki 50. yıl duvar kağıtları ve genel görsel dilinde de kendini hissettirmişti.

E-postadaki ifadelerden yola çıkarsak, bu ikonlar hâlâ deneme aşamasında ve belki de son kullanıcıya ulaşmadan önce birkaç kez daha değişebilir. Microsoft, Outlook uygulamasında başlattığı yeni görsel dili tüm Office ailesine yaymak istiyor.

Yeni ikonlar daha fazla renk geçişi, derinlik hissi ve yuvarlatılmış köşeler içeriyor. Tasarıma bakınca geçen Eylül ayında paylaşılan yeni Microsoft illüstrasyonlarından izler görüyoruz.