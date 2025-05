ChatGPT'nin Büyük Rakibine Mobil Sesli Mod Özelliği Geldi

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden Anthropic, mobil uygulaması Claude için yeni bir sesli mod sistemi duyurdu. ChatGPT ve Gemini Live'ın sistemleriyle benzer olarak çalışan ve yine onlara rakip olacak bu özellik, iOS ve Android cihazlarınızda, sohbet botu ile sesli konuşmanızı sağlayacak.

We're rolling out voice mode in beta on mobile.



Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb