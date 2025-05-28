ChatGPT'nin Büyük Rakibine Mobil Sesli Mod Özelliği Geldi

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden Anthropic, mobil uygulaması Claude için yeni bir sesli mod sistemi duyurdu. ChatGPT ve Gemini Live'ın sistemleriyle benzer olarak çalışan ve yine onlara rakip olacak bu özellik, iOS ve Android cihazlarınızda, sohbet botu ile sesli konuşmanızı sağlayacak.

We're rolling out voice mode in beta on mobile.



Try starting a voice conversation and asking Claude to summarize your calendar or search your docs. pic.twitter.com/xVo5VHiCEb — Anthropic (@AnthropicAI) May 27, 2025

Claude ile Bir İnsanla Olduğu Gibi Konuşulabiliyor

Diğer yapay zeka modelleriyle aynı şekilde işleyen ancak detayları bir tık değişkenlik gösteren Claude sesli modda doğal, gerçekçi ve akıcı bir konuşma, çift yönlü olarak gerçekleştirilebiliyor. Çift yönlüden kasıt, karşı tarafta gerçek bir insan varmış gibi anlamına geliyor.

Kullanıcılar, Claude konuştuğu sırada araya girip sözünü kesebiliyor. Claude ise konuşurken anahtar kelimeleri, önemli noktaları ekranda vurguluyor. Ayrıca tüm standart politika uyumlulukları ve kötüye kullanım tespit sistemlerinin gözetimi altında çalışıyor. Bu durumda kullanıcının güvenliği en üst konuma çıkıyor.

Claude Sesli Mod Nasıl Kullanılır?

Sesli moda erişim oldukça basit; mobil uygulamadaki metin giriş alanında yeni bir sesli mod simgesi bulunuyor. Simgeye tıklanarak birkaç farklı ses arasından seçim yapılıyor. Claude Opus 4 modeli altındaki sesli mod, tüm kullanıcıların erişimine açık halde. Ancak ücretsiz kullanıcıların 20-30 civarı sesli mesaj limiti var.

Yeni bir sistem olduğu için ücretli planlarda ne kadar limit tanımlandığı şu anki tabloda belirtilmemiş. Claude Pro'nun aylık bedeli 664 TL. Pro'dan 5 ila 20 kat daha fazla hakkı olan Max ise 3907 TL civarında.