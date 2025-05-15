Claude AI'ı ChatGPT Seviyesine Taşıyacak Özellik

Yapay zeka alanındaki yarış giderek kızışıyor. OpenAI'ın GPT-4 o3 modeliyle dikkat çeken "düşünerek yanıt verme" kabiliyetine şimdi Claude da ayak uydurdu. Anthropic, hem Claude Sonnet hem de Claude Opus modellerine kapsamlı bir "reasoning" (akıl yürütme) güncellemesi getiriyor.

Claude Kendi Hatasını Bulup Düzeltecek

Bundan böyle Claude'da sadece karmaşık görevlere cevap bulan bir yapı değil, önce problem analizi yapan, sonra gerekirse farklı araçlara başvurarak cevaba ulaşan bir sistem bulunacak. Şayet bot ilk denemesinde başarılı olmazsa süreci kendi iradesiyle başa çekip hatalarını düzeltmeye çalışacak.

Anlayacağınız artık sadece cevap vermeye odaklanan bir bot değil, yazdığı kodu test edebilen ve dahi hatalarından ders çıkaran bir bot var karşımızda. Bu özellikle birlikte yapay zekanın kendi kendine düşünmesi ve çözümler bulması süreci resmen başlamış oldu.

ChatGPT Seviyesine Ulaşabilir mi?

Peki bu normal kullanıcı nezdinde bir fark yaratabilir mi? Genel olarak baktığımızda bu tarz bir özelliğin biz kullanıcılara nasıl yansıyacağını anlamak henüz mümkün değil. Süreç kullanıcıya görünür mü olacak, yoksa sadece daha kaliteli yanıtlarla mı karşılaşacağız, bunu zaman gösterecek.

Ancak ChatGPT o3 örneğinde olduğu gibi, bazı modellerde "thinking", yani düşünüyor ifadesiyle bu süreç kısmen izlenebiliyor olacak. Claude'un da benzer bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceği o zaman anlaşılacak.

Elimizde sadece sızan bilgiler var ancak beklentiler oldukça büyük. Claude'un amacı yapay zeka denilince akla ilk gelen şirket olan OpenAI ile aynı kulvarda bulunmak. Şimdiki güncellemesinin de kullanıcı deneyimi bakımından büyük fark yaratması bekleniyor.