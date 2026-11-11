Excel ve Google E-Tablolar'a Rakip Üç Claude Aracı Duyurdu

Anthropic, Claude için Whiteboards, Sheets ve Data adını taşıyan üç yeni araç duyurdu. Bu araçlar kullanıcıların proje planları hazırlamasını, bütçe tabloları oluşturmasını ve şirket verilerini görsel raporlara dönüştürmesini sağlıyor. Araçların birlikte çalışabilmesi de ciddi avantaj sağlıyor. Örneğin bir proje için hazırlanan plan daha sonra elektronik tabloya ve ardından da görsel bir rapora dönüştürülebiliyor.

Claude Whiteboards ile Neler Yapılabiliyor?

Claude Whiteboards, proje fikirlerini dijital bir beyaz tahtaya aktarıyor. Kullanıcılar yapmak istedikleri çalışmayı Claude'a anlatarak bir plan hazırlatabiliyor. Claude da konuşulanları düzenlenebilir bir beyaz tahta çalışmasına dönüştürüyor. Hazırlanan çalışma ekip üyeleri tarafından da düzenlenebiliyor. Örneğin bir projenin aşamaları ve yapılacak işler aynı alanda gösterilebiliyor. Ekip üyeleri de böylelikle aynı plan üzerinde beraber çalışabiliyor.

Claude Data, Şirket Verilerinden Nasıl Rapor Oluşturuyor?

Claude Data, şirket verilerini inceleyerek görsel raporlar hazırlıyor. Kullanıcılar ellerindeki veriler hakkında sorular sorabiliyor ve yanıtları grafiklerle desteklenen panolarda görüntüleyebiliyor. Bu panolar, farklı verileri grafikler ve özet bilgilerle tek bir ekranda sunuyor. Claude Data ayrıca anlatımlı videolar ve veriler arasındaki ilişkileri açıklayan içerikler de oluşturabiliyor.

Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data. Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce — Claude (@claudeai) November 10, 2026

Claude Meetings Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Anthropic'in üzerinde çalıştığı Claude Meetings, yapay zekanın çevrim içi toplantılara katılmasını sağlayacak. Claude toplantı sırasında not alabilecek ve ilgili belgeleri güncelleyebilecek. Tabii, bu özellik henüz kullanıma açıılmadı. Ayrıca Anthropic çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama da yapmadı.

Claude Whiteboards, Sheets ve Data Ücretsiz mi?

Whiteboards, Sheets ve Data şu anlık Claude'un ücretli abonelik planlarını kullananlara sunuluyor. Ücretsiz kullanıcıların bu araçlara erişip erişemeyeceği konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı fakat şirketin daha önceki araçlarını göz önünde bulunduracak olursak ücretsiz olarak kullanıma sunulması pek olası görünmüyor. Böyle bir durum söz konusu olsa bile kullanım sınırlamaları ile erişime açılması muhtemel.

Editörün Yorumu

Anthropic'in sunduğu yeni araçların özellikle sürekli tablo hazırlayan, proje takibi yapan ve farklı kaynaklardan gelen verileri raporlayanların işini büyük ölçüde kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bir proje fikrini anlattıktan sonra aynı çalışma üzerinden tablo ve rapor hazırlatabilmek, farklı uygulamalar arasında bilgi aktarma ihtiyacını epey azaltacaktır.

Küçük bir işletme sahibi olduğunuzu varsayalım. Müşteri takibini Sheets üzerinden yaparken proje planlarını Whiteboards ile hazırlayabilirsiniz. Satış ve müşteri verilerini de Data üzerinden inceleyebilirsiniz. Üç aracın aynı proje bilgilerini kullanabilmesi, bu tür günlük işlerde zaman kazandırabilir.

Tabii, Excel ve Google Sheets'in yerini tamamen alıp alamayacağı konusunda soru işaretlerim yok değil. Basit bir bütçe tablosu hazırlamak ile çok sayıda formül ve birbirine bağlı veri içeren bir elektronik tabloyu yönetmek arasında ciddi fark var. Claude'un özellikle karmaşık hesaplamalarda ve büyük veri setlerinde nasıl performans göstereceğine bakmak gerek.

Bence şimdilik mevcut ofis uygulamalarının yerini tamamen almasını beklemek çok da doğru olmaz. Daha çok yapay zeka desteği ile günlük işlerini hızlandırmak isteyenler için değerlendirmeye uygun bir seçenek olarak görüyorum.