AnTuTu En Güçlü Apple Cihazları Duyurdu! iPhone 16 Serisi İlk 5'te Yok

AnTuTu, 2025 yılının ocak ayına ilişkin bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber en güçlü Apple cihazları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların sıralandığı listede iPhone 16 serisinin ilk beşte yer almaması dikkat çekti.

İlk sırada iPad Pro 2024 13 inç konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 560 bin 299 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 530 bin 550 puan ile iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

12,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPad Pro 6 modeli üçüncü sırada bulunuyor. Gücünü M2 işlemcisinden alan cihaz 2 milyon 122 bin 137 puan aldı. Dördüncü sırada 1 milyon 998 bin 458 puan ile iPad Air 2024, beşinci sırada ise 1 milyon 975 bin 970 puan ile iPad Pro 4 konumlandı.

1 milyon 956 bin 448 puan alan iPad Air 2024 11 inç modeli altıncı sırada bulunuyor. iPhone 16 Pro 1 milyon 722 bin 322 puan ile 10. sırada konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Ocak 2025)