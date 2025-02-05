AnTuTu En Güçlü Telefonları Açıkladı! vivo'nun Telefonu Zirvede

AnTuTu, 2025 yılının ocak ayına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların sıralandığı listede vivo X200 Pro zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

MediaTek Dimensity 9400 işlemci, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri, 6000 mAh btatarya, 90W hızlı şarj ve 200 MP periskop telefoto kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran vivo X200 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 896 bin 624 puan aldı.

İkinci sırada gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OnePlus Ace 5 Pro yer aldı. Bu telefon 2 milyon 888 bin 193 puan almayı başardı. OnePlus Ace 5 Pro'yu 2 milyon 868 bin 701 puan ile Red Magic 10 Pro+ takip etti.

Dördüncü sırada 2 milyon 853 bin 651 puan ile iQOO 13, beşinci sırada ise 2 milyon 836 bin 633 puan ile iQOO Neo 10 Pro bulunuyor. Bu telefonları vivo X200 ve vivo X200 Pro mini takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Ocak 2025)