AnTuTu'ya Göre 2025'in En Kötü Telefonları Belli Oldu

2025'in en kötü telefonları hangileri? Akıllı telefonların performansını test eden AnTuTu, her ay test ettiği modellerin listesini kendi sitesinde yayınlıyor. Bu listenin en başındaki cihazları sık sık takip ederek sizlere sunuyoruz? Peki ama listenin sonundaki telefonlar hangileri? İşte AnTuTu'ya göre Kasım 2025'in en kötü telefonları!

AnTuTu Kasım 2025 Düşük Puanlı Telefonlar

AnTuTu'nun yayınladığı Kasım 2025 tablosunda performansı test edilen 118 Android telefon var. Bu listenin en zrivesinde Snapdragon Elite gibi üst düzey işlemciler kullanan Red Magic 11 Pro ve OnePlus 15 gibi telefonlar yer alıyor. Ancak listenin sonuna baktığımızda 109 ve 118 arasında on farklı model karşımıza çıkıyor.

Editörün Notu: AnTuTu'nun performans listesinin sonunda olan telefonlar, teknik olarak o listedeki en düşük performansa sahip cihazlar olsalar da bu kötü telefonlar oldukları anlamına gelmiyor. Listedeki her cihaz dönemi ve fiyatına göre sizin için "en iyi" model olabilir.

Sıra Model Teknik Özellikler AnTuTu Puanı 109 Redmi Note 13 Pro M-G99 Ultra / 8+256 561.521 110 Poco M6 Pro M-G99 / 8+256 557.538 111 Redmi Note 14 Pro 4G M-G100 Ultra / 8+256 556.874 112 Infinix Note 30 M-G99 / 8+256 549.344 113 Infinix HOT 50 M-G100 / 6+256 549.318 114 Redmi Note 12 Pro Snapdragon 732G / 8+256 524.154 115 Galaxy A16 M-G99 / 4+128 506.892 116 Galaxy A15 M-G99 / 4+128 496.588 117 Redmi Note 13 4G Snapdragon 680 / 8+256 466.631 118 Infinix Hot 60i M-G81 / 8+256 369.773

AnTuTu'nun 118 telefonluk listesine baktığımızda en kötü Android telefon olarak listtenin 109'uncu sırasında Redmi Note 13 Pro'yu görüyoruz. Ülkemizde bu kadar sevilen bir telefonu burada görmek sizin için şaşırtıcı olabilir.

Şirketin 2024'ün başında tanıttığı telefon MediaTek Helio G99 işlemcisi, 8 GB RAM'i, AMOLED ekranı ve uygun fiyatı ile fiyat/performans oranı en yüksek telefonlardan biri. Ancak listedeki diğer modellerle kıyaslanınca zayıf kalmış.

110'uncu sırada yine Xiaomi'nin sevilen bir modeli olan Poco M6 Pro'yu görüyoruz. Bu da özünde harika bir telefon olmasına rağmen Android'in performans canavarları yanında zayıf kalan modellerden biri.

Uygun fiyatlı bir seçenek sunmak adına 5G teknolojisinden feragat eden Redmi Note 14 Pro 4G de yine AnTuTu'nun listesine 111'inci sıradan giriş yapmış. Listenin kalanı ise bizi çok daha az sinirlendirecek telefonlardan oluşuyor.

Sırasıyla Infinix Note 30, Infinix HOT 50, Redmi Note 12 Pro, Galaxy A16, Galaxy A15, Redmi Note 13 4G ve Infinix Hot 60i modelleri AnTuTunun 118'inci sıraya kadar ulaşan telefonları oldu.

Yeniden fayda var ki bu telefonların hiçbiri gerçekten kötü değil. Özellikle Xiaomi'ler, harika telefonlar olması nedeniyle daha düşük kalan performanslarına rağmen her ay listeye alınıyor ve Android'in devleriyle kıyaslanıyor. Yine de listenin tamamını merak ederseniz, aşağıda yer alan kaynak bölümü üzerinden AnTuTu'nun sitesini kontrol edebilirsiniz.