Uzay Temalı Yeni Korku Oyunu İçin Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Supermassive Games tarafından geliştirilen bilim kurgu odaklı hayatta kalma-korku oyunu Directive 8020 çok yakında oyuncularla buluşacak. Çıkış tarihine kısa süre kala oyunun PC sistem gereksinimleri de belli oldu. Peki Directive 8020'yi bilgisayarda oynayabilmek için nasıl bir donanım gerekiyor? İşte Directive 8020 sistem gereksinimleri...

Directive 8020 Sistem Gereksinimleri Neler?

Directive 8020 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan (SSD)

Directive 8020'yi minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemciye sahip olmanız gerekiyor. Oyunda ayrıca 16 GB RAM şartı bulunuyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 gerekiyor.

Directive 8020 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-12400F veya AMD Ryzen 5 5600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti veya AMD Radeon RX 6800

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan (SSD)

Directive 8020'yi tavsiye edilen ayarlarda ve çok daha iyi grafiklerle oynayabilmek için Intel Core i5-12400F veya AMD Ryzen 5 5600X işlemci gerekiyor. Bununla beraber 16 GB RAM lazım. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti veya AMD Radeon RX 6800 tavsiye ediliyor.

Directive 8020 Kaç GB Olacak?

Directive 8020'yi bilgisayarınızda oynayabilmek için en az 40 GB depolama alanına ihtiyacınız var. Eğer bilgisayarınızda yeterli boş alan bulunmuyorsa en iyi sistem temizleme programları arasında yer alan uygulamalardan birini kullanarak kolayca depolama alanı açabilirsiniz.

Directive 8020 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Directive 8020, Until Dawn ve The Quarry gibi popüler korku oyunlarıyla tanınan Supermassive Games tarafından geliştirilen bir bilim kurgu odaklı hayatta kalma-korku oyunu olarka karşımıza çıkacak. Oyunda insanlığın son umudu olan Cassiopeia gemisindeki mürettebatı kontrol edecek ve avını birebir taklit edebilen ölümcül bir uzaylı tehdidine karşı hayatta kalmaya çalışacağız.

Directive 8020, tamamen seçim odaklı ilerleyen bir oyun olacak. Yani oyun boyunca vereceğiniz kararlar hikâyenin gidişatını ve karakterlerin kaderini doğrudan etkileyecek. Öte yandan yapımın özellikle paranoya, gerilim ve çaresizlik hissini oyunculara yoğun şekilde yaşatacağı belirtiliyor.

Directive 8020 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi bilim kurgu oyunları arasında yer alacak Directive 8020, 12 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Yani oyunun çıkışına sadece birkaç gün kaldı. Ne yazık ki Türkçe dil desteği sunmayacak oyun; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak.

Editör Yorumu

Directive 8020’nin atmosferi ve konusu şimdiden oldukça dikkat çekici görünüyor. Supermassive Games, daha önce Until Dawn ve The Quarry ile sinematik korku deneyimini başarılı şekilde sunmayı başarmıştı. Bu nedenle Directive 8020’den de bekletimin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyuncu seçimlerine göre şekillenen yapısı oyunu çok daha ilgi çekici hâle getiriyor. Bununla birlikte sistem gereksinimlerinin pek de düşük olmadığını söylemek gerekiyor. Özellikle tavsiye edilen ayarlarda RTX 3070 Ti seviyesinde ekran kartı istenmesi dikkat çekiyor.