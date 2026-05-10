Lenovo'dan 144Hz Ekranlı ve Güçlü İşlemcili Tablet Geliyor!

Lenovo’nun önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı Y900 serisi için geri sayım başladı. Daha önce tabletlerle ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibarıyla değişti. Son gelişmeler yaklaşan serinin iki farklı ekran boyutuyla kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Y900 Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo’nun yaklaşan Y900 serisi 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Şu an için modellerin resmi isimlendirmeleri belli olmasa da marka kısa süre önce 13 inçlik versiyonun işlemcisiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre tablet gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar güçlü olmasa da üst düzey performans sunuyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti 4 nm’lik rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor ve aynı zamanda daha yüksek performans gösteriyor.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızdaysa kullanıcıların çok fazla üzülmeyeceğini söyleyebiliriz. Zira yapılan testlerde Genshin Impact'i 60 FPS'te, CarX Street'i 55 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Bu donanım halihazırda Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13, Galaxy S25 Ultra ve OPPO Find N5 gibi üst seviye akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Bununla birlikte söz konusu işlemcinin 2024 yılında çıkış yaptığını belirtelim. Bu da yaklaşan tabletin büyük ihtimalle Snapdragon 8 Elite Gen 5'li modellere kıyasla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir. Bunlara ek olarak tabletin geçtiğimiz günlerde AnTuTu testlerine girdiğini ve 3 milyon 503 bin 138 puan almayı başardığını söyleyebiliriz.

Son raporlara göre Lenovo Y900'ün 13 inçlik sürümü 5,99 mm kalınlığa ve 599 gram ağırlığa sahip olacak. Bu da oyun odaklı bir tablet için oldukça ince ve hafif bir yapıya sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir. Bunun dışında cihazın 4K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3:2 en-boy oranına sahip olacağı söyleniyor.

Kullanıcılar modelin sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Çözünürlüğün 4K olması ise görüntüleri keskin ve net bir şekilde görebileceğiniz anlamına geliyor.

Lenovo Y900 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo, merakla beklenen Y900 serisini 19 Mayıs’ta kullanıcıların beğenisine sunacak. Etkinlikle birlikte cihazların tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı da resmi olarak belli olacak. Ayrıca, şu an için cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat markanın halihazırda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab gibi modelleri Türkiye'ye getirdiğini belirtelim. Bu kapsamda Lenovo Y900'ün de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Lenovo Y900 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere mart ayında piyasaya sürülen 5. nesil Lenovo Y700 tableti 999 euro (53 bin 460 TL ) seviyesinde bir fiyata sahipti. Lenovo Y900'ün işlemcisinin biraz daha eski olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 800 euro (42.810 TL) bandında bir fiyatla gelmesi sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Daha önce oyun odaklı tablet kullanmış birisi olarak Lenovo Y900’ün kullanıcıları memnun edeceğini söyleyebilirim. Zira bu gibi ürünlerde genellikle kamera özellikleri çok fazla ön planda olmaz. Burada daha çok ekran, işlemci ve batarya özellikleri amiral gemisi seviyesinde olur. Zira Lenovo Y900’ün de ortaya çıkan özellikleri tam olarak böyle bir deneyim sunacağını gösteriyor.