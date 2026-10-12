En İyi Orta Segment Telefonlar: Listede Xiaomi 17T de Var

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü orta segment telefonları belli oldu. Listenin tamamını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Listede OPPO, iQOO, Redmi, Honor ve Realme tarafından üretilen pek çok telefon bulunuyor. Peki, orta sınıfın en iyi Android telefonları hangileri?

En Güçlü Orta Sınıf Telefonlar Hangileri?

OPPO Reno 15 Pro: 2 milyon 306 bin 256 puan iQOO Z11: 2 milyon 300 bin 153 puan OPPO Reno 15: 2 milyon 296 bin 591 puan OPPO Reno 16: 2 milyon 286 bin 483 puan Redmi Turbo 5: 2 milyon 279 bin 436 puan Honor Win Turbo: 2 milyon 260 bin 946 puan Realme Neo 7 SE: 2 milyon 216 bin 404 puan OPPO K15 Pro: 2 milyon 211 bin 585 puan Xiaomi 17T: 2 milyon 200 bin 238 puan iQOO Z10 Turbo: 2 milyon 103 bin 853 puan

AntuTu tarafından paylaşılan listede OPPO Reno 15 Pro ilk sırada yer aldı. Bu telefon 2 milyon 306 bin 256 puana ulaştı. AnTuTu tesinde telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu tableti 2 milyon 300 bin 153 puan ile iQOO Z11 takip etti. Üçüncü sıra ise 2 milyon 296 bin 591 puan ile OPPO Reno 15 bulunuyor.

AnTuTu tesinde Reno 15'in 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. OPPO Reno 16 ise 2 milyon 286 bin 483 puan ile dördüncü sırada konumlandı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen bu telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Beşinci sırada 2 milyon 279 bin 436 puan ile Redmi Turbo 5 bulunuyor. Telefon gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Dimensity 8500 Elite işlemcisine sahip olan Honor Win Turbo, 2 milyon 260 bin 946 puan ile altıncı sırada konumlandı. Bu telefonu 2 milyon 216 bin 404 puan ile Realme Neo 7 SE takip etti. Bu telefonda ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisi bulunuyor. Listede ayrıca OPPO K15 Pro, Xiaomi 17T ve iQOO Z10 Turbo mevcut.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listeye göre MediaTek'in oldukça iddialı orta segment işlemcilere sahip olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki listenin tamamını Mediatek'in Dimensity işlemcileri oluşturdu. Listenin son sırasında yer alan telefon bile 2 milyon 103 bin 853 puan aldı. Bu, orta segmentte bulunan telefonların performans konusunda oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.