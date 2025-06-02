AnTuTu En Güçlü Apple Cihazları Açıkladı! iPhone 16 İlk 10'a Giremedi

AnTuTu, 2025 yılının mayıs ayına ilişkin bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber en güçlü Apple cihazları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların sıralandığı listede iPhone 16 serisinin ilk 10'da yer almaması şaşırttı.

İlk sırada iPad Pro 2024 11 inç konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 507 bin 263 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 492 bin 976 puan ile iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

Üçüncü sırada iPad Air 2025 (13 inç) yer aldı. Gücünü M3 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 107 bin 461 puana ulaştı. iPad Pro 6 (12,9 inç) 2 milyon 87 bin 995 puan ile dördüncü sırada, iPad Air 2025 (11 inç) 1 milyon 983 bin 224 puan ile beşinci sırada konumlandı.

Gücünü M2 işlemcisinden alan iPad Pro 4 (11 inç) 1 milyon 922 bin 74 puan ile altıncı sırada yer aldı. Bu tableti 1 milyon 900 bin 3317 puan ile iPad Air 2024 (13 inç) takip etti. İlk 10'da yer alan tabletler şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Mayıs 2025)