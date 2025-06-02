AnTuTu En Güçlü Telefonları Açıkladı! Bunlar Performans Canavarı

AnTuTu, 2025 yılının mayıs ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Red Magic 10S Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 951 bin 251 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 907 bin 396 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.

Üçüncü sırada iQOO Neo10 Pro+ yer aldı. Gücünü Snadpragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 891 puan 558 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip OnePlus Ace 5 Ultra ise 2 milyon 886 bin 176 puan ile dördüncü sırada konumlandı.

Gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alan vivo X200s beşinci sırada yer aldı. Telefon testte 2 milyon 852 bin 437 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 851 bin 22 puan ile OPPO Find X8 Ultra takip etti.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Mayıs 2025)