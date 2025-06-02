AnTuTu En Güçlü Telefonları Açıkladı! Bunlar Performans Canavarı
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. İşte büyük başarı elde eden telefonlara dair detaylar!
AnTuTu, 2025 yılının mayıs ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede Red Magic 10S Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 951 bin 251 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 907 bin 396 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.
Üçüncü sırada iQOO Neo10 Pro+ yer aldı. Gücünü Snadpragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 891 puan 558 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip OnePlus Ace 5 Ultra ise 2 milyon 886 bin 176 puan ile dördüncü sırada konumlandı.
Gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alan vivo X200s beşinci sırada yer aldı. Telefon testte 2 milyon 852 bin 437 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 851 bin 22 puan ile OPPO Find X8 Ultra takip etti.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Mayıs 2025)
- Red Magic 10S Pro+: 2.951.251 puan
- vivo X200 Ultra: 2.907.396 puan
- iQOO Neo10 Pro+: 2.891.558 puan
- OnePlus Ace 5 Ultra: 2.886.176 puan
- vivo X200s: 2.872.437 puan
- OPPO Find X8 Ultra: 2.851.022 puan
- iQOO 13: 2.848.388 puan
- Realme GT 7 Pro: 2.845.563 puan
- OPPO Find X8s+: 2.817.245 puan
- OnePlus Ace 5 Pro: 2.748.418 puan