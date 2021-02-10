AnTuTu Ocak Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından ocak ayının en iyi Android telefonları listelendi. Kullanıcıların oyları göz önünde bulundurularak oluşturulan listede ocak ayının en başarılı akıllı telefonları yer aldı. AnTuTu tarafından yayımlanan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ocak Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Ocak ayının en iyi akıllı telefon modelleri listesinin büyük bir çoğunluğunu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 ve Huawei tarafından üretilen Kirin 990 işlemcileri oluşturuyor. Kullanıcı oyları ile oluşturulan listede Exynos 990 ile Kirin 9000E işlemcilerinin de yer aldığını görüyoruz. Peki, AnTuTu tarafından yayımlanan listede hangi telefonlar yer alabildi?

AnTuTu tarafından paylaşılan ocak ayının en iyi telefon modelleri listesinin ilk sırasında Meizu 17 Pro yer alıyor. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 865 işlemcisinden alan Meizu 17 Pro'da 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 6.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefon, 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında Huawei tarafından satışa sunulan Mate 40 modeli bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip olan Mate 40 modeli, Kirin 9000E işlemcisinden güç alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise Samsung firması tarafından satışa sunulan Galaxy S20 Ultra modeli bulunuyr. Gücünü Exynos 990 işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında Honor 30 Pro+ yer aldı. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olan Honor 30 Pro+, Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor. Benchmark testleri ile tanıdığımız platform tarafından paylaşılan listenin tamamı şu şekilde: