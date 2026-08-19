Çok Uygun Fiyatlı Kulaklık Tanıtıldı! 50 Saat Pil Ömrüne Sahip

iQOO, günlük kullanım için harika özelliklerle donatılan yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. iQOO TWS 5e olarak adlandırılan model, Bluetooth 5.4 desteğine sahip. Teknik özellikleri arasında aktif gürültü engelleme, çevresel gürültü engelleme, uzun pil ömrü, çoklu cihaz desteği ve dahası bulunuyor.

iQOO TWS 5e'nin Özellikleri Neler?

Sürücü Boyutu: 11 mm

11 mm Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Bluetooth: 5.4

5.4 Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda iki cihaza bağlantı

Aynı anda iki cihaza bağlantı Gecikme Süresi: 42 ms

42 ms Ses Özellikleri: Monster Sound e-spor ses efektleri

Monster Sound e-spor ses efektleri Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Şarj kutusuyla toplam 50 saate kadar

Şarj kutusuyla toplam 50 saate kadar Tek Şarj Kullanım Süresi: Kulaklıkların her biri ANC kapalıyken 11,5 saate kadar

Kulaklıkların her biri ANC kapalıyken 11,5 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 3,5 saate kadar kullanım

10 dakikalık şarj ile 3,5 saate kadar kullanım Kulaklık Ağırlığı: 3,8 gram

3,8 gram Dayanıklılık: IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Renk Seçenekleri: Beyaz ve sarı

iQOO TWS 5e'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Kulaklıkların her biri tek şarjla aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 11,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde toplam süre 50 saate ulaşıyor. Öte yandan 10 dakikalık şarj işleminin ardından 3,5 saate kadar kullanım imkânı elde edilebiliyor.

Kulaklıkların toplam kullanım süresinin günlük kullanım için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. İşten eve ya da evden okula giderken kullanma eğilimindeyseniz gün içinde tekrar tekrar şarj etmeye ihtiyaç duymayacaksınızdır. Zaten çoğu insan sürekli olarak takmaz, arada sırada kutusuna koyar ve bu sürede de kulaklıklar şarj olarak kullanıma hazır hâle gelir. Hatırlatmak gerekirse iQOO TWS 5 de ANC kapalıyken 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre (ANC kapalıyken) 48 saate çıkıyor. İki model arasında pil ömrü açısından çok fazla fark bulunmuyor.

iQOO TWS 5e'nin Gecikme Süresi Yeterli mi?

iQOO TWS 5e'nin gecikme süresi 42 ms olarak belirtildi. Bu, özellikle oyun oynarken ya da film izlerken kritik önem taşıyor. Ses ile görüntü arasındaki farkın daha az hissedilmesini sağlıyor. Gecikme süresine bakılırsa bu kulaklıkla müzik dinlerken, video izlerken veya oyun oynarken görüntü ve ses arasında uyumsuzluk olduğunu fark etmeniz pek olası değil.

iQOO TWS 5e'nin Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz hem ANC hem ENC özelliği ile geliyor. ANC, dışarıdan gelen gürültüleri azaltarak müzik ya da videoya daha iyi konsantre olmanıza olanak tanırken ENC ise telefon görüşmelerinde sizin sesinizi ön plana çıkarıp etraftaki gürültüyü bastırıyor. Yani hem dinlerken hem konuşurken rahat bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.

iQOO TWS 5e Su Geçirmez mi?

Kulaklık, IP54 sertifikasına sahip. Bu, kulaklığın toz ve ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor ama tam anlamıyla su geçirmez değil. Yoğun yağmur altında, havuzda ve denizde yüzmek için kesinlikle tercih edilmemeli. Ayrıca duşta kullanılması, suya düşmesi gibi durumlarda da sorun yaşanabilir. Bunlara özellikle dikkat etmekte fayda var.

iQOO TWS 5e'nin Fiyatı Ne Kadar?

iQOO TWS 5e'nin fiyat etiketi 149 yuan olarak belirlendi. Güncel kurla 1.060 TL'ye denk geliyor. Beyaz ve sarı olmak üzere iki renk seçeneği ile gelen bu modelin fiyatı, Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 2 bin 300 TL civarında olabilir.

iQOO TWS 5e Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO TWS 5e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak Türkiye'de iQOO'nun giyilebilir cihazları pek satılmıyor. O yüzden TWS 5e'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşma ihtimali düşük. Yine de ithalatçı garantili olarak satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

iQOO TWS 5e'nin özellikle bütçe dostu ve günlük kullanıma uygun özellikler içermesi dolayısıyla epey geniş bir kitle tarafından tercih edileceği kanaatindeyim. 11 mm'lik sürücüler, aktif gürültü engelleme, çevresel gürültü engelleme, 42 ms gecikme süresi ve uzun pil ömrü sayesinde çoğu kişinin dikkatini üzerinde toplayacaktır.